勞動基金4月虧1349億 827人因關稅戰放無薪假

勞動基金運用局昨公布整體勞動基金收益統計，受到美國宣布開徵對等關稅影響，今年截至四月底止運用規模為七兆一○三四億元，收益數為負一九九○億元、收益率負百分之二點九，四月單月就虧損一三四九億元。勞動部另公布因對等關稅而休無薪假的事業單位有廿家，共八二七人。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，美國今年四月二日宣布開徵對等關稅後，整個市場的稅率超乎預期，加上金融市場受地緣政治影響，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，勞動基金光四月收益就虧損一三四九億元。

劉麗茹說，雖然五月市場指數比四月稍好，台股也有部分回升，但匯市在前陣子變化較大，例如五月台幣升值逾兩元，匯兌在國外收益的計算上，確實影響不少。

勞金局指出，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突再起，皆為金融市場增添潛在風險。

此外，勞動部昨公布最新無薪假統計，實施事業單位共一五五家，實施人數二八三一人，較上次公布實施家數一四八家、二六六四人還增加了七家、一六七人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，製造業仍是本期實施無薪假的大宗，而美國在四月公布對等關稅措施後，自四月七日至五月底統計，因對等關稅措施而實施減班休息的事業單位總計廿家，實施人數為八二七人。

黃琦雅表示，這一期有家機械設備製造業公司首次通報實施無薪假，共一四○人，主要生產減速機齒輪，包括汽車、高爾夫球車傳動齒輪等，因外銷市場主要在歐美，該公司表達確實受美國關稅政策影響而實施無薪假。另有一家金屬製品製造業，共七十二人放無薪假，主要從事電動傳動機製造，該公司曾於二○○三年通報實施無薪假，這次也因對等關稅影響訂單，因此再度實施。整體而言，傳產業者受衝擊較大。

黃琦雅說，美國近期政策不確定性高，政府會密切觀察，也會主動聯繫通報的事業單位，進行輔導訪視，勞動部勞動力發展署也會提供充電再出發訓練計畫、僱用安定措施等資源，保障美國對等關稅影響下的勞工權益。