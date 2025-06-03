上市平均薪資…愛山林稱冠 超越科技公司

上市公司2024年度平均員工薪酬統計出爐，不動產代銷公司愛山林（2540）以478.2萬元超越各科技公司，連兩年蟬聯冠軍寶座，瑞昱（2379）年增五成至475.1萬元、從前一年排名第15躍升至第二，聯發科（2454）以463.3萬元排名第三。

以「百萬年薪」來看，2024年平均員工薪酬超過百萬元的上市公司由前一年的400家，進一步增加至457家，占上市公司43.4%；平均員工薪酬在200萬至299萬元間距有49家，平均員工薪酬在300萬至399萬元間距有九家，平均數超過400萬元公司有七家。

臺灣證券交易所昨（2）日公布2024年平均員工薪酬前十名依序為愛山林478.2萬元、瑞昱475.1萬元、聯發科463.3萬元、日月光投控448.7萬元、南僑412.4萬元、祥碩409.8萬元、勤益控400.9萬元、精成科379.7萬元、創意363.1萬元、達發359.3萬元。

與2023年相較，愛山林受到房地產銷售狀況轉趨保守影響，2024年平均員工薪酬年減13.5%，但仍高居榜首，前一年擠進前三名的聯德、三商排名大幅滑落，由IC設計大廠瑞昱、聯發科取代，瑞昱、日月光投控、南僑、精成科、達發等五家，擠下聯德、三商、聯詠、台驊投控、華固，成為新進前十名的公司。

證交所資料顯示，2024年平均員工薪酬前七名均超越400萬元，較前一年僅三家明顯增加，前十名中，除愛山林外，均呈現成長現象，以日月光投控年增69.5%最多，瑞昱年增50%居次，其餘則在2.5%至29.4%不等。

以行業別來看，排名前20名中，電子、傳產分別有13家、七家。其中，除愛山林、南僑、勤益控外，三商、聯華、和泰車、新興等亦名列前段班，顯示即使在傳統產業任職，如果選對行業及公司，待遇不一定較科技業來得差。

被稱「金飯碗」的金融保險業，以統一證209.9萬元拔得頭籌，元大金202.2萬元居次，是「唯二」超越200萬元門檻的金融股，第三至第十為中再保、中信金、華票、群益期、兆豐金、凱基金、第一金、永豐金。