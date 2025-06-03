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信驊545萬元 上櫃平均薪資最高

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買公司昨（2）日公布上櫃公司2024年度員工薪酬統計，「股王」信驊（5274）平均員工薪資達545.9萬元，最「薪福」，不僅高居上櫃公司之冠，亦為上市櫃公司最高；上櫃公司第二高為鈊象400.2萬元，第三高為原相347.2萬元，另晶焱、力旺、凡甲均逾300萬元。

上櫃公司前十名依序為信驊、鈊象、原相、晶焱、力旺、凡甲、鑫聯大投控、精確、力領科技、群聯，依產業來看，以半導體業占六家最多。

進一步觀察，平均員工薪資在百萬元以上的台灣上櫃公司共309家，信驊去年每股稅後純益（EPS）68.04元，薪資也較前一年大增57.8%，2024年每位員工平均薪資高達545.9萬元。鈊象去年薪資表現不俗，去年EPS大賺32.14元，全年平均員工薪資達400.2萬元，年增26.4％。

去年整體上櫃公司獲利成長，不少公司員工獲得加薪，在824家本土上櫃公司中，共577家平均員工薪資成長，占比約70%。其中，新復興為上櫃「加薪王」，前一年度僅54萬元，去年大增138.3%至128.7萬元，直升百萬年薪俱樂部。

櫃買中心表示，員工是企業的資產，企業提供良好的薪酬制度及員工福利，除可增進員工向心力，亦是企業社會責任的具體實踐，有助確保企業永續發展。

鈊象 薪資

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