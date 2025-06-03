中經院：後市談不上樂觀

中華經濟研究院長連賢明昨（2）日表示，美國關稅政策在下半年仍造成不確定性，雖然從製造業採購經理人指數（PMI）來看，廠商決策不如原先悲觀，但也談不上樂觀。

標普全球公布的台灣5月製造業PMI為48.6，較上月的47.8上升；中經院發布的5月製造業PMI為51，則由緊縮轉為擴張。連賢明分析，5月PMI未再重跌，除了有廠商受惠拉貨潮效應外，低基期也是原因之一。

不過，從產業別來看則出現明顯差距。連賢明表示，90天關稅暫緩期間，關鍵原物料如電子暨光學產業中封測、AI等高階製程，與化學暨生技醫療產業中的特用化學，以及分散製造布局的高階工具與機械等，5月訂單與生產多呈現持平或好轉趨勢。

但同時，汽車產業表現就沒那麼好。5月交通工具產業新增訂單指數由持平轉為緊縮，生產指數亦驟跌。

展望未來景氣，針對美國對等關稅政策，連賢明分析，廠商普遍認為前景仍不明朗，也不太確定拉貨潮可持續多久，若照川普所言，關稅休兵期約到7月9日、10日左右，下半年關稅仍會造成滿大不確定性。

針對美國商務部對半導體啟動「232調查」，連賢明表示，他個人研判，美國應會針對先進製程和成熟製程分別課稅，且現在對等關稅似乎有點受挫，將可能使川普更專注對特定產業課稅，甚至有可能轉向特定產業課較重的稅。

連賢明分析，若以川普個性研判，他應該會希望將稅率拉高，並逼廠商使用在美國晶圓廠製造的產品。

至於成熟製程，連賢明認為，對台灣衝擊有多大，關鍵應在於台灣和大陸稅率是否相同。若台商稅率比大陸來得低，且低到某種程度，台灣競爭力相對就高。