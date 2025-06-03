新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元 每人賠1萬元

勞動基金運用局昨（2）日公布，新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元，以參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工帳面虧損約10,103元。

勞金局表示，新制勞退雖出現短期虧損，但長期來看，近年獲利尚屬穩健。且新制勞退有二年定期存款最低保證收益的「保護傘」，勞工不必太擔心。 目前僅是帳面虧損，年度結算後，再繼續投入新年度投資，勞工並無實際上損失。

勞金局副局長劉麗茹表示，按照法規，新制勞退每年計算盈虧分配，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，會密切掌握全球政經情勢，強化基金運用效能。

2024年新制勞退基金大賺近7,000億元，平均每位勞工分紅5.4萬元，有467萬戶勞工分紅超過5萬元，占整體36.2％；2023年新制勞退基金收益數4,785億元，有約25%勞工分紅逾5萬元。

勞金局強調，新制勞退賺錢時，實際收益分配須視勞工個人帳戶累計金額、年資等因素分配，須以每名勞工勞退金在整體基金的貢獻程度來計算，因此每名勞工實際獲得收益數不同，依例在每年3月初完成前一年新制勞退收益分配，但勞工仍不能領出，而是連本帶利，滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲時才可以領出。

而若收益數為負數，也就是新制勞退虧損，收益分配雖會出現虧損，但僅是帳面呈現，會再投入新一年度投資，勞工並無實際損失。