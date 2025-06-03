關稅戰、台幣升值效應…三大退休基金 4月虧1,642億

受到美國對等關稅、新台幣升值等因素影響，政府三大退休基金持續虧損。統計前四月勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金合計虧損2,625.2億元。其中，4月虧損合計為1,642.7億元，較3月虧損2,199億元收斂。

勞動基金運用局昨（2）日公布，勞動基金今年截至4月底，運用規模為7兆1,033.6億元，前四月虧損1,989.9億元，收益率為負2.9%。4月單月虧損1,348.8億元。

勞金局指出，新制勞退基金規模為4兆7,084億元，收益率負2.76%；舊制勞退基金規模為1兆619億元，收益率為負3.91%；勞保基金規模為1兆994億元，收益率為負3.31%。

受衛福部委託管理的國保基金規模為5,913.9億元，前四月虧損213.8億元，收益率為負3.83%；另退撫基金規模為9,774.6億元，虧損421.5億元，收益率為負4.18%。

勞金局表示，回顧4月金融市場表現，美國政府4月2日宣布開徵對等關稅，且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，國際主要指數呈現下跌，台股亦受衝擊。台股在4月7日重挫逾2,000點，跌幅9.7％，直至4月中旬美國宣布暫緩施行相關政策，並開始與各國進行談判後，市場才稍有緩和。

勞金局指出，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近十年平均收益率6.03％，國保基金近十年平均收益率6.43％，長期投資績效穩健。

至於5月績效，勞金局副局長劉麗茹分析，5月市場相關指數好轉，但匯市波動劇烈，因勞動基金投資多元分散布局，國內、國外都有，難免受匯率影響，不過這都是短期因素。

勞動基金以長期、穩健角度投資並多元布局，降低金融市場波動對基金收益影響。

勞金局表示，總體來說，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須密切關注，尤其「去全球化」進程加速及各國貿易保護主義再起，皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策調整方向，加上地緣政治衝突再起，皆為金融市場增添潛在風險。

官員強調，勞金局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。