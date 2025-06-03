受美國關稅政策衝擊 逾800人放無薪假 學者：真正的挑戰在7月

受美國關稅政策衝擊，已有逾800人放無薪假，外界擔憂新一波無薪假海嘯來襲，學者認為，關稅牽動出口、投資展望，目前不確定性仍高，須密切觀察的關鍵時間點是在7月，若屆時關稅見真章，就能更準確判斷對就業市場影響。

中央大學經濟系教授吳大任表示，放無薪假情況還不算嚴重，後續仍要觀察，美國對等關稅豁免期會持續到7月，待豁免期過後，確切關稅稅率若出爐，會更明確反映出對台灣出口產業、就業市場的衝擊。

吳大任表示，以台灣各項條件來看，如果台灣談判團隊能與美方將對等關稅談到20%以下，應該就是不錯的結果。倘若關稅不是太低，將對台灣出口業產生嚴重影響，屆時將增加更多無薪假，甚至是更嚴重的失業，真正的挑戰會出現在今年第3季，也就是7月之後。

另外美國對半導體啟動232調查，吳大任認為，外界預期半導體關稅應不會太低，晶片關稅甚至可能高達50%，因美國總統川普在許多場合都提到，要讓晶片產業留在美國生產。如此一來，很可能造成企業出走台灣，甚至赴美投資，導致台灣民間投資下降。

吳大任指出，投資是帶動經濟成長的主要動力，若未來投資顯著下降，代表未來在台灣的生產也會跟著下降，產業外移後，工作機會就會減少，無薪假跟失業率都有可能提高。

政大金融系教授殷乃平表示，應等美國關稅政策塵埃落定後，約在下半年，無薪假情勢才會更加明朗，目前仍處於因應短期變動的階段。