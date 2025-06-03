快訊

梅雨鋒面下午抵達 吳德榮：雨勢增強、範圍擴大 慎防劇烈天氣

受美國關稅政策衝擊 逾800人放無薪假 學者：真正的挑戰在7月

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

美國關稅政策衝擊，已有逾800人放無薪假，外界擔憂新一波無薪假海嘯來襲，學者認為，關稅牽動出口、投資展望，目前不確定性仍高，須密切觀察的關鍵時間點是在7月，若屆時關稅見真章，就能更準確判斷對就業市場影響。

中央大學經濟系教授吳大任表示，放無薪假情況還不算嚴重，後續仍要觀察，美國對等關稅豁免期會持續到7月，待豁免期過後，確切關稅稅率若出爐，會更明確反映出對台灣出口產業、就業市場的衝擊。

吳大任表示，以台灣各項條件來看，如果台灣談判團隊能與美方將對等關稅談到20%以下，應該就是不錯的結果。倘若關稅不是太低，將對台灣出口業產生嚴重影響，屆時將增加更多無薪假，甚至是更嚴重的失業，真正的挑戰會出現在今年第3季，也就是7月之後。

另外美國對半導體啟動232調查，吳大任認為，外界預期半導體關稅應不會太低，晶片關稅甚至可能高達50%，因美國總統川普在許多場合都提到，要讓晶片產業留在美國生產。如此一來，很可能造成企業出走台灣，甚至赴美投資，導致台灣民間投資下降。

吳大任指出，投資是帶動經濟成長的主要動力，若未來投資顯著下降，代表未來在台灣的生產也會跟著下降，產業外移後，工作機會就會減少，無薪假跟失業率都有可能提高。

政大金融系教授殷乃平表示，應等美國關稅政策塵埃落定後，約在下半年，無薪假情勢才會更加明朗，目前仍處於因應短期變動的階段。

關稅 美國 無薪假

延伸閱讀

川普將鋼鐵關稅升至50% 分析：陸鋼材市場短期承壓

川普半導體關稅將揭曉 中經院院長連賢明判斷會這麼做

00915配息降至0.21元、00945B續穩7％票息 川普關稅風暴下的新配置思維

美國關稅衝擊4月勞動基金 新制勞退每人虧損逾1萬元

相關新聞

關稅戰效應 無薪假又來了…二周人數倍增

勞動部昨（2）日公布，目前共155家企業、2,831人實施減班休息（俗稱無薪假）。據統計，因美國關稅政策而實施無薪假的企...

關稅戰、台幣升值效應…三大退休基金 4月虧1,642億

受到美國對等關稅、新台幣升值等因素影響，政府三大退休基金持續虧損。統計前四月勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹...

上市平均薪資…愛山林稱冠 超越科技公司

上市公司2024年度平均員工薪酬統計出爐，不動產代銷公司愛山林以478.2萬元超越各科技公司，連兩年蟬聯冠軍寶座，瑞昱年...

受美國關稅政策衝擊 逾800人放無薪假 學者：真正的挑戰在7月

受美國關稅政策衝擊，已有逾800人放無薪假，外界擔憂新一波無薪假海嘯來襲，學者認為，關稅牽動出口、投資展望，目前不確定性...

新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元 每人賠1萬元

勞動基金運用局昨（2）日公布，新制勞退基金前四月虧損1,305.4億元，以參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均...

中經院：後市談不上樂觀

中華經濟研究院長連賢明昨（2）日表示，美國關稅政策在下半年仍造成不確定性，雖然從製造業採購經理人指數（PMI）來看，廠商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。