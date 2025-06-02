員工爆大潭電廠一號機「冷凝器爆裂」 台電：非調度決策錯誤

進入夏季用電高峰，但日前台電與民營電廠卻接連出現機組跳機事故，更有台電員工爆料，行政院長卓榮泰5月16日視察大潭電廠，台電高層為讓卓榮泰見證所有機組火力全開，忽略冷凝器容量，讓冷凝器因超溫而爆裂，造成大潭一號機組故障至今。台電回應，絕非調度決策錯誤導致。

台電員工爆料，大潭1期燃氣機組冷凝器容量僅能允許於複循環運轉，無法支撐單獨氣渦輪機（GT）運轉的熱負載排放，原設計便未考慮GT獨立循環能力，而是依賴蒸汽輪機（ST）共同完成循環冷卻，但一號機ST早已損壞，系統僅能靠GT發電，無法排放蒸汽，所有蒸汽只能全部旁通至冷凝器，卻忽略冷凝器冷卻冷凝容量，導致冷凝器因超溫而爆裂。

台電員工表示，原設計允許冷凝器冷卻冷凝GT總輸出量約100MW而產生的蒸汽，但大潭電廠1期燃氣機組GT每部最低限度運轉為60MW，三台GT共同出力，合計最低來到180MW，已遠遠超出原始設計的100MW，這次故障根本是調度錯誤。

但台電回應，大潭一號機組自今年2月起依計畫陸續執行燃氣渦輪機維修與定期檢修，包括發電機定子更新及相關大修，完工後進入燃燒調整與性能測試階段，期間採蒸汽旁通至冷凝器的氣渦輪機單循環模式運轉，此為設計容許的操作方式，也屬於正常測試運轉計畫的一環。

台電指出，所有測試與運轉作業均以機組安全為首要考量，並嚴格依原廠操作規範執行，無調度決策錯誤的情事，至於冷凝器異常的具體原因，仍待進一步專業分析，呼籲請外界勿驟下結論。

此外，和平一、二號機組在上月底跳機，讓用電更加吃緊，台電表示，和平電廠為民營燃煤電廠，機組在故障後就進行搶修，二號機組昨已恢復發電，但一號機仍須時間。