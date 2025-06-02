快訊

第2輪和平談判結束！俄烏交換停戰計畫 澤倫斯基：準備新一波戰俘釋放

機捷買10列車恐要170億 議員批「坐地起價、被當盤子」

員工爆大潭電廠一號機「冷凝器爆裂」 台電：非調度決策錯誤

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大潭電廠。本報資料照片
大潭電廠。本報資料照片

進入夏季用電高峰，但日前台電與民營電廠卻接連出現機組跳機事故，更有台電員工爆料，行政院長卓榮泰5月16日視察大潭電廠，台電高層為讓卓榮泰見證所有機組火力全開，忽略冷凝器容量，讓冷凝器因超溫而爆裂，造成大潭一號機組故障至今。台電回應，絕非調度決策錯誤導致。

台電員工爆料，大潭1期燃氣機組冷凝器容量僅能允許於複循環運轉，無法支撐單獨氣渦輪機（GT）運轉的熱負載排放，原設計便未考慮GT獨立循環能力，而是依賴蒸汽輪機（ST）共同完成循環冷卻，但一號機ST早已損壞，系統僅能靠GT發電，無法排放蒸汽，所有蒸汽只能全部旁通至冷凝器，卻忽略冷凝器冷卻冷凝容量，導致冷凝器因超溫而爆裂。

台電員工表示，原設計允許冷凝器冷卻冷凝GT總輸出量約100MW而產生的蒸汽，但大潭電廠1期燃氣機組GT每部最低限度運轉為60MW，三台GT共同出力，合計最低來到180MW，已遠遠超出原始設計的100MW，這次故障根本是調度錯誤。

但台電回應，大潭一號機組自今年2月起依計畫陸續執行燃氣渦輪機維修與定期檢修，包括發電機定子更新及相關大修，完工後進入燃燒調整與性能測試階段，期間採蒸汽旁通至冷凝器的氣渦輪機單循環模式運轉，此為設計容許的操作方式，也屬於正常測試運轉計畫的一環。

台電指出，所有測試與運轉作業均以機組安全為首要考量，並嚴格依原廠操作規範執行，無調度決策錯誤的情事，至於冷凝器異常的具體原因，仍待進一步專業分析，呼籲請外界勿驟下結論。

此外，和平一、二號機組在上月底跳機，讓用電更加吃緊，台電表示，和平電廠為民營燃煤電廠，機組在故障後就進行搶修，二號機組昨已恢復發電，但一號機仍須時間。

電廠 台電

延伸閱讀

【重磅快評】台電頻頻無預警停電早是常態

中火五部燃煤機組無操作許可證？台電：展延審查中 現依法仍可操作

中火5機組無證燒煤？台電回應：合法合規

仿效美、日、英...夏月電價上路 台電：僅2%用戶電費才會月增千元

相關新聞

員工爆大潭電廠一號機「冷凝器爆裂」 台電：非調度決策錯誤

進入夏季用電高峰，但日前台電與民營電廠卻接連出現機組跳機事故，更有台電員工爆料，行政院長卓榮泰5月16日視察大潭電廠，台...

夏月電費將增千元？台電：僅2.6%豪宅等級用戶才會

夏月電價上路，民眾對於電費上漲很有感。台電2日表示，夏月因開冷氣用電增加，夏月用電量約比非夏月多四成，平均每戶月電費增至...

中火五部燃煤機組無操作許可證？台電：展延審查中 現依法仍可操作

台中電廠五部燃煤機組傳出缺乏有效許可證，遭環團痛批荒謬。台電2日強調，台中電廠機組皆依法運轉。外界關切中火五部機組，台電...

【重磅快評】台電頻頻無預警停電早是常態

五月十七日經濟部、台電的高階官員非常高興，因為完成了上上級長官交代的「非核家園」任務，成功地將核三廠二號機封存，讓台灣進...

台電：市府不處理中火機組展延申請 反控無照是抹黑

台中電廠機組遭指控無照運轉，台電表示，台中電廠機組皆依法運轉，5部機許可證至明年底，另5部機已向台中市府申請展延中，其中...

公務人員退撫基金前4月虧損421.54億 收益率負4.18%

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至4月底，實際收益數新台幣負421.54億元，實際收益率負4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。