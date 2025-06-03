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全國首例 高市碳預算過關 有望加速城市淨零碳排目標

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
高雄市議會2日審議通過高雄市政府訂定「高雄市碳預算（2025年-2026年）」及相關附帶決議，成為全國第一個制定並通過碳預算的城市，後續有望加速城市淨零碳排目標。 李福忠／攝影
高雄市議會2日審議通過高雄市政府訂定「高雄市碳預算（2025年-2026年）」及相關附帶決議，成為全國第一個制定並通過碳預算的城市，後續有望加速城市淨零碳排目標。 李福忠／攝影

高雄市議會昨（2）日審議通過高雄市政府訂定「高雄市碳預算（2025年-2026年）」及相關附帶決議，成為全國第一個制定並通過碳預算的城市，後續有望加速城市淨零碳排目標。

高雄市議會說明，市府按「高雄市淨零城市發展自治條例」所制定的高雄市碳預算（2025年-2026年）為5,093.73萬公噸，較基準年（2005年）的6,614.70萬公噸減碳23%。

高雄市議會日前經分組審查獲委員會同意辦理，並提出請環保局召集民間團體及產業，研議修訂碳預算兩年一期管制目標，朝符合執行可行性方向進行，必要時提出修法之附帶決議。

市議員白喬茵則針對興達電廠燃煤機組除役轉備用等措施提出質疑，並提出附帶決議，要求環保局於議會下個會期前，針對緊急備用電力設施啟用條件，應建請中央制定更嚴格的規範，並依空氣汙染防制法等相關法令，依法行政、嚴格執法。

相關條文及附帶決議內容經大會充分討論會通過，議會並要求市府及環保局若有任何廠商違反空汙防制法情事，應依法嚴格開罰。

高市府官員表示，碳預算是一種量化控制「溫室氣體排放總量」的管理機制，意味著政府不再只關注年度減排比例，而是設定一段期間內的「排放上限」，並分配給不同產業或部門。

由於高雄擁有大量鋼鐵、石化、水泥等高排碳產業，碳預算實施後影響層面擴大，排碳將被「計量」，超標者可能面臨限產或碳稅負擔，鼓勵企業投資節能減碳技術以符合預算。

興達電廠 環保 減碳

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