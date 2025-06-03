兩大巨頭退出碳化矽市場 環球晶、漢磊、嘉晶迎轉單

繼全球碳化矽（SiC）龍頭Wolfspeed傳將聲請破產後，亞洲車用半導體一哥日商瑞薩也有意放棄生產電動車用碳化矽。隨兩大巨頭退出碳化矽市場，環球晶、漢磊、嘉晶等台灣碳化矽廠競爭對手又少一家，新一波轉單契機可期。

瑞薩在全球車用半導體領域有舉足輕重地位，原有意切入碳化矽領域，2023年還大手筆和Wolfspeed簽下為期十年的碳化矽晶圓供貨合約，準備大顯身手。瑞薩原規劃，今年開始量產碳化矽產品，如今Wolfspeed可能倒下，瑞薩也宣布退出。

綜合外電報導，考量電動車市場成長放緩，加上中國大陸碳化矽廠商增產導致供應過剩與產品價跌，瑞薩有意放棄生產車用碳化矽功率半導體，甚至已解散旗下位於日本高崎工廠的碳化矽團隊，並同步調整矽製功率半導體的生產計畫。

業界推估，Wolfspeed若聲請破產保護，加上瑞薩退出，有望加速碳化矽產業供應面出現結構性調整，讓產業秩序更健康，相關台廠將迎來轉單效益。

環球晶董事長徐秀蘭近日已表達，希望爭取轉單的機會，期盼若有Wolfspeed原來合作的客戶希望換一個比較放心的供應商，環球晶期望能遞補扮演這個角色。

徐秀蘭強調，以環球晶來說，希望扮演非大陸的業者中，競爭力最好、品質最穩的碳化矽供應商。環球晶的12吋碳化矽晶圓有望今年推出，成本方面應該可以有點競爭力。

漢磊及嘉晶也可望是這波轉單潮受惠台廠。漢磊主要鎖定功率半導體晶圓代工，並具備碳化矽、氮化鎵（GaN）等第三類半導體生產；嘉晶負責晶圓製造關鍵材料磊晶，兩家廠商可具備分進合擊能力。

不僅如此，漢磊還聯手世界先進進軍8吋碳化矽半導體晶圓製造。