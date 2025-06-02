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夏月電費將增千元？台電：僅2.6%豪宅等級用戶才會

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
夏月電價上路，民眾對於電費上漲很有感。圖／聯合報系資料照片
夏月電價上路，民眾對於電費上漲很有感。圖／聯合報系資料照片

夏月電價上路，民眾對於電費上漲很有感。台電2日表示，夏月因開冷氣用電增加，夏月用電量約比非夏月多四成，平均每戶月電費增至1,079元，因此民眾易感電費增加。台電表示，僅2%豪宅等級用戶夏月電費才會月增千元。

台電指出，全台383萬戶每月平均用電在120度以下，完全不受影響；另有521萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價每度增加幅度僅0.29元。

有媒體報導，夏月電價實施後，家庭電費可能每月增加1,000元，但台電表示，如果要月增1,000元，平均每月用電必須達到1,200度，住宅來說，只有約2%用戶會超過1,200度，「都是用電量很大的大用戶、豪宅用戶才有可能到1200度，」台電主管表示。

台電仿效國際間美、日、英等電業，每年6~9月實施夏月電價制度，自1989年實施至今已超過30年。

台電強調，夏月電價制度實施並非調漲電價。由於夏月用電需求大幅增加，為反映夏月與非夏月間供電成本差異，台電在維持電價費率審議會審定全年平均電價不變之基礎下，調升供電成本較高的夏月電價，同時調降供電成本較低的非夏月電價，並透過價格差別引導用戶提升用電效率及促進節電。

台電說明，2024年住宅每戶平均每月用電量約346度，在非夏月期間每戶平均月用電量是305度，到了夏季6~9月因為氣溫上升，致月用電量增加至428度，電費為1,079元，相較於非夏月期間用電量高出約4成，也使每月電費平均增加約478元，其中351元來自於用電量增加，實際因夏月電價而增加的部分僅127元。

台電說明，夏月電價僅影響每個月用電120度以上用戶，根據台電統計，全台383萬戶每月平均用電在120度以下，如維持平時用電情況，則完全不受夏月電價影響。另有521萬戶每月用電量約在121至330度，夏月電價時間內每度受影響幅度僅為0.29元。影響最多的是每月用電超過1,000度的用戶，約占整體用戶比例2.6%。

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