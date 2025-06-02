【重磅快評】台電頻頻無預警停電早是常態

五月十七日經濟部、台電的高階官員非常高興，因為完成了上上級長官交代的「非核家園」任務，成功地將核三廠二號機封存，讓台灣進入零核電狀態；這些高階電力幹部只為交代非核家園實現，即便心虛地知道表象的非核家園只是政治遊戲，官場的政治正確，與實際的供電安全完全扯不上邊；果不其然，嘴巴上實現非核家園的隔天起，幾乎每天都有無預警停電發生，台東、台南、高雄、台中，台灣一圈繞完再一圈。

可能電廠是老實人，不時興跟著非核家園起鬨，以致於五月十七後無預警停斷電幾乎無日無之，短的三、四小時，長些從下午直至入夜；規模小的幾百戶停電，大規模數千戶的停電更是此起彼落，用電戶可憐兮兮，不知道什麼時候停電，停多久？日子不好過也沒辦法，那些大人物對小民的抱怨視若無睹、承受停電是用電戶的基本素養。

有趣的是以非核家園之名，國際上強行推動電力環境改造的例子還真多，時下西歐依比利半島葡萄牙、西班牙兩國的非核家園，四月底的大停電，停電戶數達五千五百戶之多；伊比利半島這兩國是綠能發展先進國，境內太陽能、綠電占比都超過百分之五十，甚至接近七十趴；境內核能電廠已關得超不多，西班牙僅餘的核電廠預定二〇三五全關；但這個目標目前存在變數。

西、葡兩國的能源轉型其實與台灣還真幾分神似，兩國都是執政黨推動反核、非核家園，反對黨則多方掣肘；能源議題一旦遭政治介入，再有理想也有口難言。這兩國的電力爭議還有大環境因素，兩國都未加入歐洲大電網運作，以致四月底大停電時歐洲系統只要撥五千多戶的供電，半島窘境即可應付；但事後發現半島停電時歐洲系統融給半島的電力是零。

台彎的電力環境相對單純，三條南北向、一條東西向電網組成台灣的供電網路，「大水池」概念的大水庫，管理所有電力進出；北、中、南各有自己的發電能力，因為產業及民生型態不同，一天當中就有幾次供、取電力的任務轉換，完全靠大水池的及時調節；這樣的供電環境的經營及管理，難度絕不下於規模更大的電網。