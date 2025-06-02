5月製造業PMI回升到擴張 中經院：廠商不悲觀 但談不上樂觀

中華經濟研究院今天發布5月採購經理人指數（PMI），5月季調後台灣製造業PMI指數回升2.1個百分點至51.0%，上月大跌的未來展望指數則止跌，回升4.9個百分點至40.9%，緊縮速度趨緩，但仍是連續二個月緊縮；非製造業指數NM也小幅回升0.9百分點至51.9%。

中經院院長連賢明表示，兩指數都回升，除了4月低基期外，「只是廠商決策沒有原先那麼悲觀，但談不上樂觀」。中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，5月PMI好轉，是為了規避關稅而產生的拉貨，仍屬供給端調整，不是需求端拉動。

連賢明表示，廠商未來六個月展望4月大降23%，本月回升4.9個百分點，但產業有別，電子暨光學、特用化學表現較好，但汽車業沒那麼好，產業別有很大差距。此外，目前正值美國對等關稅90天緩衝期，期限到7月9日左右，因此到期後的結果，恐怕要到下月或是下下個月PMI才會比較清楚。

中經院台灣PMI調研團隊副研究員陳馨蕙也說，相較4月PMI呈現緊縮，5月相對好，廠商沒有更恐慌，主要是5月的生產指數呈現擴張，但廠商未來六個月展望緊縮速度趨緩，仍是連續兩個月緊縮，顯示廠商仍處於觀望，亦即對美中經濟及未來訂單，廠商認為還要再觀察，相對上月大跌，廠商信心不是樂觀但也不悲觀，大家是有點疑慮。

白宗城分析，廠商生產指數比訂單多，主要是消化庫存，另外是為規避關因應而產生的拉貨，都是供給端調整，還不是需求端拉動，新訂單相對保守。

問到勞動部基本工資審議委員會將調高基本工資，廠商要同時面對基本工資漲及關稅，連賢明表示，目前景氣很大不確定，盡管主計總處公布上半年出口非常好，今年第一季相較去年第一季出口成長快五成，但多少是提前拉貨，下半年景氣會不會往下，還是比較預期好？這都會影響政府如何決定基本工資。

中經院指出，4月觀望美國對等關稅與政策走向，台灣製造業PMI一度轉為緊縮，5月PMI組成指標未再重跌，季調後5月製造業PMI指數回升至51.0%，回到擴張。但都是相對4月的觀望與暫緩低基期而回升。

中經院指出，產業別來看，對等關稅與匯率影響使電力暨機械設備產業在接單出貨策略與景氣看法上分歧，新能源、半導體、航太的高階工具機與機械業者表示中國大陸的急單與詢問度攀升，AI人形機器人也傳出國外大廠詢問高精度零組件供應鏈長期合作意向。

此外，90天關稅暫緩期也使部分美國客戶再度要求趕出貨，因此新增訂單指數4月大跌17.1個百分點轉為緊縮後，5月指數回升呈現擴張。新增出口訂單指數更躍升11.9個百分點至53.8%，為2022年5月以來首次呈現擴張。未來展望指數緊縮速度則大幅趨緩，指數回升13.1個百分點至41.0%。不過，仍有業者考量匯率、交期的不確定，以及目前較低的人力僱用、稼動與存貨水準下，對第二季新急單仍有所保留，審慎評估接單布局策略。

至於汽車產業，由於關稅可能調降、匯率急升使客戶觀望進口車降價，加以國際車廠財務重整與組織合併以及對等關稅衝擊等，相對4月之低基期，5月交通工具產業之新增訂單指數仍重跌11.1個百分點至38.9%，由持平轉為緊縮。