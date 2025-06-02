中經院：低基期＋拉貨潮助推5月PMI至51 但景氣回升仍存變數

拉貨潮大爆發！中華經濟研究院2日發布5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為51，指數回升2.1，由緊縮轉為擴張。中經院院長連賢明今表示，廠商在決策上已沒有原先那麼悲觀，可是還談不上樂觀，未來展望指數回升4.9至40.9，連續第二個月緊縮。

連賢明指出，4月觀望美國對等關稅與政策走向，台灣製造業PMI一度轉為緊縮，但5月PMI指數未再重跌，除了有廠商受惠拉貨潮效應外，4月PMI的低基期，也是原因之一。

不過，從產業別來看，則出現明顯差距。連賢明表示，90天關稅暫緩期間，關鍵原物料如電子暨光學產業中封測、AI人工智慧等高階製程，與化學暨生技醫療產業中的特用化學，以及分散製造布局的高階工具與機械等，5月訂單與生產多呈現持平或好轉趨勢，使得化學暨生技醫療產業、電子暨光學產業與電力暨機械設備產業之新增訂單與生產皆呈現擴張。

可是，汽車產業表現就比較沒那麼好。5月交通工具產業的新增訂單指數仍重跌11.1至38.9，由持平轉為緊縮。生產指數亦驟跌19.9至2024年3月以來最快緊縮速度。

關於美國總統川普的對等關稅，連賢明指出，廠商普遍覺得目前蠻不明朗，廠商也不太確定拉貨潮可以持續多久，若照川普的宣布，關稅的休兵期大概就是到7月9日、10日左右，而關稅對景氣的影響，目前上半年表現都還不錯，但下半年關稅確實會造成滿大的不確定性。

另，關於美國商務部針對半導體的「232調查」。連賢明表示，他個人研判，美國應會針對先進製程和成熟製程分別課稅，且現在對等關稅似乎有點受挫，這將可能使得川普更專注對特定產業課稅，甚至有可能會轉向特定產業課較重的稅。

連賢明還提到，若以川普個性研判，他應該會希望把稅率拉高，並逼廠商使用在美國晶圓廠製造的產品。

至於成熟製程，連賢明則認為，對於台灣的影響關鍵應在於台灣和中國大陸的稅率是不是不一樣。若台商的稅率比大陸來得低，且低到某種程度，台灣的競爭力就會比較高。

此外，針對勞動部預計在今年第3季、最遲9月召開「最低工資審議會」，討論2026年基本工資調整方案。根據市場預期，調幅可能落在3%。對此，連賢明則表示，「關稅衝擊對於雇主來說，壓力有一點大」。