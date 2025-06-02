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公務人員退撫基金前4月虧損421.54億 收益率負4.18%

中央社／ 台北2日電
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至4月底，實際收益數新台幣負421.54億元，實際收益率負4.18%。圖／聯合報系資料照片
公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至4月底，實際收益數新台幣負421.54億元，實際收益率負4.18%。圖／聯合報系資料照片

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至4月底，實際收益數新台幣負421.54億元，實際收益率負4.18%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，114年截至4月底的基金運用情形，整體基金收益數負421.54億元，期間實際收益率負4.18%。其中，自行經營的固定收益8.10億元，收益率0.23%；資本利得收益數為負230.02億元，收益率負11.71%；委託經營部分收益數為負199.62億元，期間收益率為負4.27%。

退撫基金配置部分，截至4月止，國內投資金額為5025.93億元，配置比例為51.42%；國外投資金額為4748.76億元，配置比例為48.58%。

截至今年4月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.61%（期間化為0.54%）、台灣加權股價指數下跌12.16%、MSCI全球指數下跌0.40%、彭博全球綜合債券指數上漲5.65%。

退撫基金 退休 績效 指數

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