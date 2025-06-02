中火五部燃煤機組無操作許可證？台電：展延審查中 現依法仍可操作

台中電廠五部燃煤機組傳出缺乏有效許可證，遭環團痛批荒謬。台電2日強調，台中電廠機組皆依法運轉。外界關切中火五部機組，台電事實上已向台中市申請展延中，其中兩部機審查超過5年，三部機審查近9個月，台電持續配合市府審查權限，並兼顧穩定供電。針對台中市政府市府對外指控台電「無照運轉」，台電對此深感遺憾。

台電表示，台中電廠目前共10部燃煤機組，另有新燃氣機組興建中，預計年底前上線供電。在10部燃煤機組中，燃煤第1、4、5、8、9號等五部機組許可證去年5月經台中市府核發，期限至2026年底。

至於第2、3號燃煤機組因市府過去違法廢止許可，遭環境部(時為環保署)於2020年撤銷處分，至今待市府展延審查已超過5年，另第6、7、10號機台電去年9月依規定提出展延申請，目前同樣在審查中。台電為避免影響台中經濟民生用電需求，依《空氣污染防制法》於審查期間依原證內容操作，合法合規。

台電指出，台中電廠持續擴大減煤減排，是台中市固定污染源減量最多的單位，電廠也在市府持續監督下，2024年用煤量寫歷史新低，較2014年國民黨執政時期歷史高點大減超過600萬噸，空污排放近8年更減量近80%。

台電說明，發電是為用電，盧市長上任後台中電廠自2019年起，發電已不足台中用電，去年台中市用電量更是六都第一，近80億度電力缺口由其他縣市電廠支援。而台電推動「以氣換煤」新燃氣機組計畫亦遭市府卡關延宕超過1年，若能及早興建，低碳低空污的新機組已在運轉。台電盼與市府共同為台中發展、穩定用電攜手向前。