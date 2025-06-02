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集保結算所響應電子簽章普及運用 帳簿劃撥服務再提升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所響應電子簽章普及運用，帳簿劃撥服務再提升。臺灣集中保管結算所／提供
臺灣集中保管結算所響應電子簽章普及運用，帳簿劃撥服務再提升。臺灣集中保管結算所／提供

鑒於電子簽章具有提升交易安全及作業效率等優勢，政府積極推動《電子簽章法》修正，以期擴大電子簽章在電子化政府與數位金融等領域的應用與普及。

金管會宣布，自今(2025)年5月17日起，原排除適用該法之部分帳簿劃撥作業項目，亦全數納入得採數位簽章之適用範圍。自此，帳簿劃撥作業全面適用《電子簽章法》，未來客戶只要經往來證券商同意，即可依《電子簽章法》規定之方式申辦帳簿劃撥作業，享受電子簽章帶來的便捷效率與資安保護，共同促進金融市場的數位轉型。

臺灣集中保管結算所為協助證券商落實以電子簽章方式辦理相關業務，以及對接自動化帳簿劃撥作業，已完成擴充帳簿劃撥直通式服務（STP），涵蓋九支帳簿劃撥交易項目與29項交易功能，並於同年5月19日上線實施。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所配合政策發展，持續優化臺灣證券市場後台基礎工程。帳簿劃撥直通式服務自2016年上線以來，提供證券商以系統自動傳送方式，取代人工執行作業，已成為證券商數位化發展核心；STP機制不僅提升證券商作業效率，亦協助證券商為客戶提供完整、安全且便利的數位金融服務。過去每年約有800萬筆的交易透過STP服務傳送，2024年交易量已逾1,000萬筆，顯示證券商等業者踴躍使用STP服務。

集保結算所致力打造數位化帳簿劃撥作業環境，並持續依證券商實務需求，擴展系統自動化功能，強化我國金融市場基礎建設的交易彈性與應變韌性，提前依國際趨勢布局以因應未來交割周期可能轉變。未來集保結算所將持續提供更多標準化及自動化服務，推動市場數位轉型，助力台灣資本市場長遠發展。

集保結算所 證券商 數位金融

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