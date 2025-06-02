走私夾帶仿冒品 不適用小額減免處罰規定
財政部關務署日前公布《海關緝私案件減免處罰標準》最新修正規定，在價格在5,000元以下的小額私運貨物免罰規定中，排除「非屬真品平行輸入」的仿冒品，也就是若進口夾帶仿冒品，即便價格在5,000元以下，仍然要處貨價三倍以下罰鍰，即日起正式實施。
依照《海關緝私條例》第36條規定，私運貨物進口、出口或經營私運貨物者，處貨價三倍以下之罰鍰。起卸、裝運、收受、藏匿、收買或代銷私運貨物者，處新臺幣九萬元以下罰鍰；其招僱或引誘他人為之者，亦同。前二項私運貨物沒入之。不知為私運貨物而有起卸、裝運、收受、貯藏、購買或代銷之行為，經海關查明屬實者，免罰。
財政部日前公告，修正《海關緝私案件減免處罰標準》，原先在進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格未逾新臺幣五千元者，只有貨物為槍砲、彈藥或毒品或一年內有相同違章事實三次以上者免罰。
關務署官員解釋，這次新增「非屬真品平行輸入之侵害專利權、商標權或著作權者」，也就是在快遞貨物中有夾帶或虛報的仿冒品，就不會在減免屬罰範圍。舉例來說，如果遭查獲快遞貨物中夾帶3,000元的仿冒球鞋，金額雖然在免罰範圍，但因為是仿冒品，就必須要處三倍以下罰鍰。
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