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集保響應電子簽章 擴充帳簿劃撥直通式服務

中央社／ 台北2日電

集保結算所今天表示，為協助證券商落實以電子簽章方式辦理相關業務，以及對接自動化帳簿劃撥作業，已完成擴充帳簿劃撥直通式服務（STP），涵蓋9支帳簿劃撥交易項目與29項交易功能。

集保說明，鑒於電子簽章具有提升交易安全及作業效率等優勢，政府積極推動電子簽章法修正，以期擴大電子簽章在電子化政府與數位金融等領域的應用與普及。

集保指出，帳簿劃撥作業已在5月全面適用電子簽章法，未來客戶只要經往來證券商同意，即可依電子簽章法規定方式申辦帳簿劃撥作業，享受電子簽章帶來的便捷效率與資安保護，共同促進金融市場的數位轉型。

集保結算所總經理陳德鄉表示，集保結算所配合政策發展，持續優化台灣證券市場後台基礎工程。帳簿劃撥直通式服務自105年上線以來，提供證券商以系統自動傳送方式，取代人工執行作業，已成為證券商數位化發展核心；STP機制不僅提升證券商作業效率，也協助證券商為客戶提供完整、安全且便利的數位金融服務。

陳德鄉說明，過去每年約有800萬筆的交易透過STP服務傳送，113年交易量已逾1000萬筆，顯示證券商等業者踴躍使用STP服務。

集保結算所致力打造數位化帳簿劃撥作業環境，並持續依證券商實務需求，擴展系統自動化功能，強化台灣金融市場基礎建設的交易彈性與應變韌性，提前依國際趨勢布局，以因應未來交割週期可能轉變。

集保結算所 證券商 數位金融

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