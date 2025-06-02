快訊

中正路、經國路改名…劉世芳嗆「不要有錢才做」 蔣萬安強硬表態

五股透天厝驚見乾屍！房東姪子嚇壞報警 死者身分曝光

「等床地獄」恐重演？台大急診壅塞再現 醫：民眾1習慣直衝大醫院

勞動基金前4月虧損近2千億 5月尚需觀察匯率

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動基金運用局2日公布，整體勞動基金114年截至4月底止，運用規模為7兆1,034億元，累計虧損1,990億元，收益率-2.90％。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局2日公布，整體勞動基金114年截至4月底止，運用規模為7兆1,034億元，累計虧損1,990億元，收益率-2.90％。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局2日公布，整體勞動基金114年截至4月底止，運用規模為7兆1,034億元，累計虧損1,990億元，收益率-2.90％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，5月的相關市場指數，跟4月的市場相比有比較好，尤其像國內台股稍微回升，但因匯市變化情形較劇烈，所以在匯率上可能是不太一樣的方向，短期上匯率的影響性一定會有。

劉麗茹表示，基金本身的投資，是多元分散布局在國內跟國外，因此受到匯率影響在所難免，不過這都是短期的。國內外投資占比大約是一半一半，差不多是這樣均衡布局。

匯率的因素是永遠存在，並非單看短期幾個月而已，勞動基金以長期來看待即可，不會特別做短期性的處理。

5月勞動基金收益是否有機會轉正，劉麗茹說，雖然台股比較好一些、股市有反彈，但因5月份單一月份的新台幣匯率升值2.088，短期升值情形比較劇烈，所以還要再多觀察。不過，短期的劇烈變化，不至於影響到整個長期的效益，以平常心看待就好，以均值的概念來看。

劉麗茹提到，就像上市櫃公司的情況也一樣，他們會很擔心上市公司的虧損，只是上市櫃公司的狀態跟勞動基金不太一樣。上市櫃公司有發行股票，收益需要反應在淨值上，去做股利政策、股息政策等，這些地方都跟勞動基金的運作不同。

台幣匯率 勞動基金

延伸閱讀

市值型ETF5月全數翻紅！00905穩居雙冠王、今年跌幅也最輕

美股費半指數下跌 法人：台股可能區間震盪

永豐投顧：問題暫時隱伏 台股指數區間20,000-23,000點

大陸新能源車企陸續公布5月銷售成績單 比亞迪月賣38萬輛稱冠

相關新聞

勞動基金前4月虧損近2千億 5月尚需觀察匯率

勞動基金運用局2日公布，整體勞動基金114年截至4月底止，運用規模為7兆1,034億元，累計虧損1,990億元，收益率-...

曾任高鐵、元大銀董事長 范志強辭世

上櫃公司佶優今日公告，法人董事永上投資通知其代表人范志強逝世，因而改派法人董事代表、現任中華民國信託業商業同業公會審查輔...

美對等關稅衝擊股市 勞動基金前4月虧損近2000億

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金收益統計，今年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為-1990億元，收...

美對等關稅影響 20家業者減班休息827人

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本次公布實施家數155家、人數2831人，較上次統計家數增加7家、167人。據...

4月至今20業者受美對等關稅衝擊 減班休息827人

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）實施家數155家、人數2831人，其中製造業占逾百家、約2430人；統計自4月至今因...

美對等關稅衝擊勞動基金 1至4月虧損1990億元

勞動基金運用局今2日公布整體勞動基金2025年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為負1990億元，收益率負2.90％。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7170億元，截至4月底之評價後收益數為負2215億元，收益率為負2.98％。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。