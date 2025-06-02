勞動基金前4月虧損近2千億 5月尚需觀察匯率

勞動基金運用局2日公布，整體勞動基金114年截至4月底止，運用規模為7兆1,034億元，累計虧損1,990億元，收益率-2.90％。

勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，5月的相關市場指數，跟4月的市場相比有比較好，尤其像國內台股稍微回升，但因匯市變化情形較劇烈，所以在匯率上可能是不太一樣的方向，短期上匯率的影響性一定會有。

劉麗茹表示，基金本身的投資，是多元分散布局在國內跟國外，因此受到匯率影響在所難免，不過這都是短期的。國內外投資占比大約是一半一半，差不多是這樣均衡布局。

匯率的因素是永遠存在，並非單看短期幾個月而已，勞動基金以長期來看待即可，不會特別做短期性的處理。

5月勞動基金收益是否有機會轉正，劉麗茹說，雖然台股比較好一些、股市有反彈，但因5月份單一月份的新台幣匯率升值2.088，短期升值情形比較劇烈，所以還要再多觀察。不過，短期的劇烈變化，不至於影響到整個長期的效益，以平常心看待就好，以均值的概念來看。

劉麗茹提到，就像上市櫃公司的情況也一樣，他們會很擔心上市公司的虧損，只是上市櫃公司的狀態跟勞動基金不太一樣。上市櫃公司有發行股票，收益需要反應在淨值上，去做股利政策、股息政策等，這些地方都跟勞動基金的運作不同。