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美國關稅衝擊勞動基金 新制勞退虧逾1,305億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞動基金運用局2日公布，整體勞動基金114年截至4月底止，運用規模為7兆1,034億元，評價後收益數為-1,990億元，收益率-2.90％；其中，新制勞退基金虧損1305.4億元。

對此，勞基局副局長劉麗茹說明，按照法規，每一年才會做盈虧分配的計算，勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，會密切掌握全球政經情勢，強化基金運用效能。

受到美國總統川普對等關稅影響，勞動基金運用局公布，今年截至4月底，收益數虧損1,990億元，收益率-2.90％。其中，新制勞退基金虧損1,305.4億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，平均每位勞工虧損1萬103元。

根據勞金局提供資料顯示，新制勞退基金規模為4兆7,084億元，收益率-2.76%；舊制勞退基金規模為1兆619億元， 收益率-3.91%；勞保基金規模為1兆994億元，收益率-3.31%；就保基金規模為1,774億元，收益率0.06%；勞職保基金規模為370億元，收益率0.60%；積欠工資墊償基金規模為193億元，收益率-2.89%。

對於外界探討新制勞退基金虧損1,305.4億元，劉麗茹表示，事實上按照法規，勞動基金在分配的概念上，是每一年才會去做盈虧分配，法規上沒有按照每一月來觀察短期波動的情形。勞動基金以獲取長期穩健收益為投資目標，勞金局將密切掌握全球政經情勢，機動調整，以提升基金長期投資效益。

勞退基金 勞動基金

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