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助攻中小企搶進全球永續供應鏈 APEC 研討會高雄登場

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

為因應全球淨零轉型與永續發展趨勢，中小企業如何提升綠色競爭力、銜接國際永續標準，已成為關鍵課題。經濟部中小及新創企業署將於17日（周二）在高雄展覽館舉辦「APEC數位創新打造中小企業綠色競爭力」國際研討會，邀集APEC各經濟體專家，共同探討中小企業於永續供應鏈中所扮演的角色與機遇。

本研討會匯集國內外專家，涵蓋來自美國、日本、韓國、馬來西亞、泰國、越南、印尼及菲律賓等APEC經濟體之產官學界代表。議程涵蓋綠色供應鏈協作、各國永續政策、AI減碳技術、綠色金融工具、國際標準接軌與商業模式創新等重要議題，協助中小企業掌握最新趨勢與實用案例。

與會講者陣容堅強，包括循環台灣基金會、中鋼公司、高雄市政府經發局、美國亞利桑那州駐台辦事處、韓國中小暨新創企業研究院、日本北九州市產業經濟局、馬來西亞中小企業銀行、BSI驗證機構，以及多家具實務轉型經驗的中小與新創企業，從政策、技術、金融與市場等多元視角切入，分享實踐經驗與成功策略。

透過本次會議，期望促進亞太地區中小企業之交流，深化合作潛力與永續發展動能。活動免費報名，名額有限，歡迎踴躍參與。

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