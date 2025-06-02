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美對等關稅衝擊股市 勞動基金前4月虧損近2000億

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
勞動基金運用局今2日公布整體勞動基金2025年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為負1990億元，收益率負2.90％。圖／聯合報系資料照片
勞動基金運用局今2日公布整體勞動基金2025年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為負1990億元，收益率負2.90％。圖／聯合報系資料照片

勞動基金運用局今天公布整體勞動基金收益統計，今年截至4月底止運用規模為7兆1034億元，評價後收益數為-1990億元，收益率-2.90％，主要受美國宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，導致國際主要指數呈現下跌。

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金運用規模情況，截至今年 4月底止規模為7兆1034億元，評價後收益數為-1990億元，收益率-2.90%；若和今年3月虧損641億元比較，4月單月即虧損1349億。

勞金局表示，回顧4月金融市場表現，美國政府4月2日宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，國際主要指數呈現下跌，國內方面亦受到衝擊，台股在4月7日重挫逾2000點，跌幅9.7％，創台股歷史單日最大跌點與跌幅紀錄，直到4月中旬美國宣布暫緩施行相關政策並開始與各國進行談判，市場才稍有緩和。

勞金局表示，中美貿易爭端持續，且國際貨幣基金（IMF）4月22日發布的世界經濟展望大幅下修今年全球經濟成長率預測由3.3％至2.8％，並警告關稅戰正對全球經濟造成深遠衝擊，全球貿易與成長面臨下行風險。

勞金局表示，盡管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，但以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多平均收益率為6.03％，國保基金近10年多平均收益率為6.43％，長期投資績效穩健。

勞金局強調，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突再起，皆為金融市場增添潛在風險。

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