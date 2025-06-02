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美對等關稅影響 20家業者減班休息827人

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
圖為美國總統川普4月2日在白宮宣布對等關稅。（路透）
圖為美國總統川普4月2日在白宮宣布對等關稅。（路透）

勞動部今天公布最新減班休息（無薪假）統計，本次公布實施家數155家、人數2831人，較上次統計家數增加7家、167人。據勞動部統計，今年4月美國宣布對等關稅措施後，因關稅措施減班休息家數為20家、827人。

勞動部今天公布最新無薪假統計，目前勞雇雙方協商減少工時事業單位計155家，實施人數2831人，較上次公布實施家數148家、2664人還增加了7家、167人。與去年同期相比則減少108家，實施人數減少2354人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，製造業仍是本期實施無薪假的大宗，家數逾百家，實施人數約2430人。本期製造業下有2家實施情況較多，有家製造汽車、沙灘車、高爾夫球車的減速齒輪機和傳動齒輪的業者，通報人數140人；另家製造電動傳動機業者在本次通報實施72人，受美對等關稅影響為實施減班休息主因。

黃琦雅指出，美國在今年4月公布對等關稅措施，從今年4月7日至5月底統計，因對等關稅措施而實施減班休息的事業單位總計20家，實施人數為827人。

黃琦雅表示，美國近期政策不確定性高，政府會密切觀察，也會主動聯繫通報的事業單位，進行輔導訪視，勞動部勞動力發展署也會提供充電再出發訓練計畫、僱用安定措施等資源，保障對等關稅下的勞工權益。

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