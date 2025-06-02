呼籲工廠業者詳實填報 臺北市工廠校正及營運調查自20日啟動

為健全工業行政管理及瞭解工廠營運實況，經濟部自今年6月20日起至7月31日止，就全國9萬8千家已辦理工廠登記之工廠（含特定工廠）展開全面校正及營運調查，台北市政府產業發展局將遴派調查員親自前往工廠訪查校正，特別呼籲各工廠備妥統一發票章（或工廠章或公司章）等以利核校。

本調查如發現工廠歇業、遷址或其他登記事項有所變更時，將依規定適時輔導，促請辦理工廠變更登記或予以公告廢止，因此再次呼籲各受查工廠全力支持與配合，以確保自身權益。

工廠動態資訊之掌握對我國經濟發展至為重要，因此本調查除校正工廠登記基本資料外，亦請各工廠填報營業收支、產銷存量值、當年增購固定資產、技術交易、研究發展經費、受淨零碳排影響情形及工廠危險物品使用存放情形等資料，以作為產業發展及工業規劃之參據。依據統計法規定，本調查對各工廠財務資料絕對保密，不作為課稅之依據，在此籲請廠商詳實填報，且廠商可於調查期間至經濟部工廠校正與營運調查網站申報資料，歡迎多加利用。