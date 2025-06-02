無薪假增167人！受美國關稅影響者達20家企業、827人

勞動部2日公布無薪假計155家，實施人數2,831人，相比上一期家數增加7家，人數增加167人。受到美國關稅影響而實施無薪假的事業單位，這次有20家，人數總共827人，主要集中在製造業。這一期有一家齒輪公司為首次實施無薪假，該公司表達的確是因為受到美國對等關稅政策影響。

勞動部公布無薪假計155家，實施人數2,831人。114年5月16日公布實施家數計148家，實施人數2,664人。本次家數增加7家，人數增加167人，多數事業單位之實施人數在50人以下；實施期間多數為3個月（含）以下；較去年同期（113年6月3日公布）家數為263家，實施人數為5,185人，本期與去年同期相比，減少108家，實施人數減少2,354人。

勞動條件及就業平等司司長黃琦雅說明，主要通報無薪假的是製造業，其中主要集中在金屬機電工業。例如，這次增加人數較多的，有一家公司通報了140人，主要是機械設備製造業，生產減速機齒輪，包括汽車、高爾夫球車產動齒輪等，這一家公司是首次實施無薪假，休息模式是一個月休1到7天；這家公司的產品主要外銷歐美，該公司表達的確受美國對等關稅政策影響，所以實施無薪假。

黃琦雅表示，另外一家公司是金屬製品製造業，無薪假人數是72人，主要做電動傳動機製作，這家公司於112年7月至8月就有通報過無薪假，這次休息模式是月休2到10天，這家公司主要也是因美國對等關稅政策，訂單有影響而實施。

黃琦雅提到，比較特別的是，這一次金屬機電工業裡面，有一家公司是電力設備配備製造業，主要是做配線用開關以及插座的開關，本來通報68人無薪假，原本預期受美國關稅影響，實施無薪假是4月到7月，後來5月份的時候訂單回復，所以提前到5月終止無薪假的實施。

至於大家都很關心，無薪假受到美國關稅政策影響，黃琦雅說，美國關稅政策現在真的有高度不確定性，所以目前各地方政府在這段期間，都有陸續回報轄區內，部分廠商受到美國關稅影響而實施無薪假的狀況。

黃琦雅指出，前一期因為美國關稅而實施無薪假的事業單位有18家，人數總共627人。這一期比上一期增加了兩家，都是製造業，這兩家總共通報約200人。從4月7號美國關稅政策開始，到5月底地方政府接獲，受美國關稅影響實施無薪假的事業單位總共20家，實施的人數有827人，主要都集中在製造業。

黃琦雅表示，勞動部接獲通報，就立刻主動聯繫，並提供事業單位相關措施，例如發展署「充電再出發訓練計劃」，還有「僱用安定措施」等資訊，亦掌握所有廠商實施無薪假的狀況，讓勞工權益不會受到損害。勞動部也提醒，雇主經與勞工協議，申請減班休息，雇主也必須給付給勞工最低工資28,590元，並非無薪，勞工的勞、健保也要正常投保。