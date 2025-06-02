美關稅衝擊勞動基金 前4月虧損1,990億元

勞動基金運用局今2日公布整體勞動基金114年截至4月底止運用規模為7兆1,034億元，評價後收益數為-1,990億元，收益率-2.90％。若加計受託管理之國民年金保險基金及農民退休基金，總運用規模達7兆7,170億元，截至4月底之評價後收益數為-2,215億元，收益率為-2.98％。

勞動基金運用局表示，回顧4月金融市場表現，美國政府4月2日宣布開徵對等關稅且稅率超乎市場預期，政策不確定性引發市場擔憂經濟衰退風險提高，國際主要指數呈現下跌。國內方面亦受到衝擊，台股在4月7日重挫逾2,000點，跌幅9.7％，創台股歷史單日最大跌點與跌幅紀錄，恐慌情緒蔓延，直到4月中旬美國宣布暫緩施行相關政策並開始與各國進行談判，市場才稍有緩和。

勞動基金運用局指出，由於中美貿易爭端持續，且國際貨幣基金(IMF)4月22日發布的世界經濟展望大幅下修今年全球經濟成長率預測由3.3％至2.8％，並警告關稅戰正對全球經濟造成深遠衝擊，全球貿易與成長面臨下行風險。整體而言，主要金融市場受到地緣政治與美國關稅貿易政策影響，今年以來表現劇烈震盪，台股與費城半導體指數跌幅均逾10％。

勞動基金運用局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為投資目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低金融市場波動對基金收益影響，並獲取長期穩健之投資收益。

勞動基金運用局指出，儘管今年以來短期績效受到金融市場波動影響，然以長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多（104~114.04）平均收益率為6.03％，國保基金近10年多（104~114.04）平均收益率為6.43％，長期投資績效穩健。

總體來說，美國關稅貿易政策動向瞬息萬變，未來仍須持續密切關注，去全球化進程加速及各國貿易保護主義再起皆可能對通膨帶來壓力，進而影響貨幣政策的調整方向，加上地緣政治衝突再起，皆為金融市場增添潛在風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。