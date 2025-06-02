陳冲談香港穩定幣條例：對境外人民幣的代理人戰爭啟動

香港日前已搶先美國一步，通過穩定幣條例，曾任閣揆的新世代金融基金會董事長陳冲對此指出，全世界多個國家，都已有穩定幣立法，他更解讀，對北京而言，香港的穩定幣，而又可發展穩定幣，又可發展CBDC，可說是高招。

對於香港通過穩定幣條例，陳冲分析，香港的目標不會只有港元，而是另有目的，意即，作為境外人民幣的代理人，因為條例裡面所規定的穩定幣幣別，不只港元，還包括了其他貨幣；陳冲更以「項莊舞劍，志在沛公」來形容，境外人民幣就是其非常重要目標，他更形容：「這是有戰略目標的代理人戰爭！」並進而指出，把境外人民幣當穩定幣，再加上一帶一路，加上CIPS，加上mBridge，是其戰略目標。

經濟學人5月的漫畫，諷刺美國總統川普讓美國的三權分立受威脅，川普被形容是加密的「捍衛長」，他還有一家加密貨幣公司。對於美國發行美元穩定幣，陳冲則認為，在美國正有重大的美債到期危機，尤其6月有6兆，年底有9兆美債會到期，美元的穩定幣可為美債續命，有助於美債的買盤。

對於台灣立法穩定幣，陳冲也表示，台灣原本應該不用修法，在電子支付條例再加修法律，就可處理穩定幣，但電子支付條例已有「非穩定幣為限」的規定，因此另立虛擬資產專法，陳冲對此進而強調，現在重點是時間不要再拖延，因為在亞洲國家裡，包括新加坡、阿聯、日本都已有穩定幣立法，台灣已經落後了，包括香港也不錯失良機已通過穩定幣條例。