SCFI 運價指數上周大漲 市場估6月續漲機率濃
國際海運運價指數SCFI截至上周，收盤指數為2,072.71點，較前一周上漲30.68%，其中，美東線上漲45.73%，美西線上漲57.92%，歐洲線運價上漲20.5%。法人機構表示，在下游訂艙需求回升、供需錯配下，有望支撐6月美國線運價持續上漲。
展望後市，分析師指出，歐洲線方面，由於前期美國線轉移的閒置運力開始陸續退出，加上即將進入需求旺季，預期運價有望止跌回升。美國線方面，由於航商美國線的閒置運力短期內完全返回尚需時日，在下游訂艙需求回升、供需錯配下，有望支撐6月美國線運價持續上漲。
此外，外媒報導達航運預計將印度-中東-地中海航線的船舶重返蘇伊士運河，由於此為區域航線，對於亞歐線運價的直接影響有限；目前海運聯盟對於重返紅海並無重啟商議之意。投資建議方面，考量中美貿易關稅降低期間有利運量及運價上漲，維持海運股後市的正面評價。
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