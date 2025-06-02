全國首創！台南市商總攜手商研院 提升服務業 AI 力

面對AI與數位科技快速變革的浪潮，為協助台南在地商業公會與中小企業提升數位行銷能力、加速數位升級，商研院協助台南市商業總會推動產業數位轉型與人才培育計畫，並於日前舉辦「台南市商業AI數據中心暨人才培育整合模式說明會」，現場由商研院董事長許添財與台南市商業總會宋俊明理事長進行合作簽約儀式，正式啟動雙方合作計畫。

商研院表示，該活動吸引78位來自各公會的理事長與產業代表共襄盛舉，攜手為台南在地產業邁向智慧轉型揭開嶄新序幕。

商研院董事長許添財致詞時表示，數位經濟就是一場新的生產力革命，疫情改變了現代工作的模式，科技快速造成數位經濟影響力擴大，連結起不同產業。並強調，數位時代已經來臨，因此，更應該加速產業導入科技工具的應用，透過數位科技新技術導入創新解決方案，藉由體驗經濟發酵創造智慧商業新生態，是台南生產力革命的新里程碑。

台南市商業總會理事長宋俊明指出，台南市商業AI數據中心的成立，是推動在地產業智慧轉型的重要起點。面對劇變的市場環境，中小企業必須掌握AI與數據工具，以強化自身競爭力。並強調AI不會自動解決問題，關鍵在於企業是否具備善用科技、重塑價值鏈的能力。

商研院副院長張皇珍則強調，企業轉型關鍵在於善用科技人才，數位人才培訓將手把手引導，簡化報名流程，降低參與門檻，並結合台南在地產業，推動地方數位轉型。

商研院提供多元且具階段性的課程內容，強調實作導向，協助產業在導入AI工具時能快速上手。課程將依在地企業需求量身打造，並全程輔導申請政府補助，搭配在地陪伴式學習模式，協助企業穩健轉型。課後更設有成果追蹤機制，確保所學技術真正落實於營運場域，推動企業實現數位升級與智慧轉型。