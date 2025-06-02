新台幣6月還會繼續升嗎？銀行主管：看3大關鍵時間點

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

新台幣匯率在五月展現強勢升值走勢，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅，時序進入到六月，外界關注台幣匯率走勢，對此，銀行主管表示需觀察三大關鍵時間，第一為6月18日FOMC會議結果；第二為美國最高法院對於川普主導的全球關稅政策的判決結果；第三則是匯率操縱國報告公布，估台幣六月上旬維持在30元關卡附近震盪。

中央銀行統計顯示，5月新台幣匯率累計強升2.088元，升幅高達6.98%，創逾36年以來單月最大升幅；今年以來，新台幣匯率狂漲2.852元，升幅9.53%，仍居主要亞幣之冠。

銀行主管指出，六月會影響台幣走勢的只要有三大關鍵時間點，第一是美國聯準會（Fed）將在6月18日舉行貨幣政策會議，同時新的點陣圖與經濟預測也會公布，目前市場普遍預期利率維持不動，但美國4月通膨數據顯示物價增幅放緩，在川普不斷施壓之下，Fed貨幣政策立場會否因此鬆動就備受關注。

第二，新台幣今年以來至5月29日新台幣對美元匯率升值9.53%，升幅小於歐元，但略大於日圓(9.01%)、韓元(7.38%)及新加坡幣(6.11%)，因此需留意美國與各國的貿易關稅談判結果，特別是亞洲周邊國家貨幣會不會有進一步走升的可能性。同時，美國聯邦最高法院對於川普關稅政策的判決何時出爐也至關重要。

第三，美國財政部上半年匯率報告即將公布，哪些國家會被列進匯率操縱國名單，頗受關注，同樣會影響新台幣走勢。

美國聯準會 新台幣 台幣匯率

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