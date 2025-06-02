工總：明年最低工資調幅 須考慮關稅地緣政治

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

工總常務理事何語昨（1）日表示，明年最低工資調幅現仍難以判斷，包括美國對等關稅最終稅率、國內政黨對立及大罷免結果、以及美中及兩岸關係等地緣政治，都會影響我國未來經濟情勢，也會牽動最低工資調幅。

另一位資方委員認為，調升最低工資就如同「非核家園」一樣，是民進黨的神主牌，明年最低工資是一定會調升，只是調多少的問題。但美國對等關稅政策反覆，國內產業已感受到壓力，尤其是傳產及服務業。調升最低工資受益勞工人數及程度也有待評估，例如，調升最低工資雖說要照顧邊際勞工，但同時也會推升通膨

何語觀察，國內內需表現不佳，因經濟前景不明，民眾多少會緊縮不必要開支。此外，大罷免正在如火如荼進行，接著還要補選，結果若未如執政黨所預期，兩黨未來對抗會更激烈，國內政治對立更難以緩和。

在國際方面，何語分析，目前美國對全球課10%關稅，進口商和出口商各分擔5%，因此美國通膨未如預期高；另外，地緣政治也會影響台灣。

關稅 通膨 美國

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