勞團：爭取月薪調高至32K

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

全產總理事長戴國榮昨（1）日表示，勞團主張明年最低工資月薪應調升至3.2萬元、時薪210元。在現實上，最低工資調幅要足額反映消費者物價指數（CPI）年增率，以及勞工分享一半經濟成長率，這是最起碼的標準。

根據主計總處最新發布預測，今年CPI年增率為1.88%，經濟成長率為3.1%，若按過去勞資政三方共識，最低工資調幅應為CPI年增率，加上一半經濟成長率，理論上明年最低工資調幅為3.43%，月薪為29,570元，時薪197元，仍不到3萬元水準。戴國榮說，如果調幅沒有達到過去以來勞資共識，「交代不過去」。

戴國榮說，站在勞團立場，國內長期低薪，最低工資調愈高愈好，今年五一勞動節勞團要求政府調高最低工資，最低月薪應有3.2萬元以上，時薪至少210元。但他也說，理想是理想，至少要達到CPI年增率足額反映、經濟成長率勞資各一半的共識。

經濟成長率 勞團 CPI

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