協助成立主權基金 央行官員：量力而為

行政院長卓榮泰明天將赴立法院專案報告「主權基金規畫及進程」，外界關心外匯存底是否會被拿來作為財源，中央銀行高層官員表態，主權基金最重要的是立法，財源是其次，而外匯存底用於協助成立主權基金，必須「量力而為」。

主權基金在總統賴清德的宣示下，目前進入成立的前置作業階段，並交由兼任政務委員的國發會主委劉鏡清協調財政部、中央銀行、主計總處、金管會等相關部會，針對訂定專法、監理、規模，以及財源進行規畫。至於資金來源是歲計賸餘、外匯存底，或是四大基金等，仍有待討論。

央行前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍對主權基立場始終如一：不反對成立主權基金，但不能「無償撥用」外匯存底、需設專責機構，且獨立於央行之外。

主權基金要對外投資，會需要用到美元，央行官員認為主權基金籌資最好的方式，就是政府編列預算取得台幣後，再從外匯市場買入美元，取得美元並對外投資。其次的選擇是外匯存底委託主權基金投資，但必須符合央行委外投資的條件，且要有收益。

我國央行外匯存底截至四月底止有五八二八億美元，而外資持有國內股票債券市值及存款折合約七二一九億美元，約外匯存底的百分之一二四。

據了解，央行外匯存底目前大約有百分之三是委託國外法人投資，受託機構必須符合一定資格條件，過去操作績效也是重要參考指標，若符合央行設定的標準，即可與央行洽談契約，契約重點在投資標的及管理費等，委託操作結果若表現不好就會被剔除，表現得好就可獲得加碼。

外界最關心的是外匯存底是否會被用來當作主權基金財源，國發會副主委高仙桂日前在立法院經濟委員會答詢時表示，如果動用到外匯存底，一定會有償撥用。