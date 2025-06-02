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新舊屋待售量 4月同攀高
房屋待售量衝高，房市壓力大。樂居網統計，截至今年四月，國內二手屋待售存量達九萬七一六五戶創歷史次高、僅低於三月九萬九○五○戶的新高；新案待售存量十四萬五四六二戶、為二○二四年以來新高，新舊屋供給量雙雙來到歷史高水位。
馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，四月因美國總統川普祭出對等關稅戰，全球總體經濟與股市經歷極大衝擊，雖然政策暫緩九十天，但已對各國政經局勢掀起大震盪，連帶房市也受挫，尤其對房價相對高的新屋市場壓力加大，才會出現單月待售量再拉高情況。
相較之下，四月二手屋待售存量較三月不增反減，何世昌認為，二手屋待售量呈現較上月小幅減少近百分之二，可能是部分屋主因信心脆弱，不再堅持價格。
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