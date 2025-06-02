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獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

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企業美元還款潮 銀行利息收入減

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

台幣兌美元匯率走升，不僅讓銀行的總存款因為美元存款貶值而減少，更讓銀行頭痛的是科技大廠趕忙償還美元借款，導致銀行的放款跟著「縮水」，等於損失高達百分之六、七的利息收入。

今年以來台幣匯率狂升二點八五二元，升幅百分之九點五三，居主要亞幣之冠。一位金融業高層指出，若企業先前在台幣匯價卅三元向銀行借了一千萬美元（約台幣三點三億元），若匯價來到卅元，等於企業要還給銀行的借款金額剩三億元，如果企業此時還錢，等於省下了三千萬元，借款量愈大、省的就愈多。

一家大型銀行高層說，從四月起，台幣匯率當月升值約百分之三點六，已看到這種企業外幣借款的還款增加的現象；而上周台幣匯價數度升破卅元，企業集團的外幣借款的還款潮也持續。

這位高層指出，企業集團這時大舉清償海外借款，除了賺匯差，也省了大筆利息費用。因為企業用帳上台幣現金部位換成美元，償還先前的借款，一方面增加對美元的需求，央行也樂見多了一道對台幣「阻升」的力量，另一方面，企業的美元借款，總利率水準都至少高達百分之六、甚至百分之七，因此只要帳上現金足夠，此時拿去還款，也可省下大筆利息費支出。

匯銀人士表示，觀察最具指標意義的ＮＤＦ（無本金交割遠期外匯）價格，現在一個月期的匯價為廿九點四，一年期的約當匯價更高達廿七點六五，已反映市場對台幣匯價最真實的預期，因此只要帳上現金許可，企業集團都會儘快償還美元的借款。

銀行業 美元 利息

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