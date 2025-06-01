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全產總：明年最低工資調幅至少要「這麼多」 否則交代不過去

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
全產總理事長戴國榮今（1）日表示，勞團主張明年最低工資應調升至3.2萬元、時薪210元。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
全產總理事長戴國榮今（1）日表示，勞團主張明年最低工資應調升至3.2萬元、時薪210元。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

全產總理事長戴國榮今（1）日表示，勞團主張明年最低工資應調升至3.2萬元、時薪210元。在現實上，最低工資調幅要足額反映消費者物價指數（CPI）年增率，以及勞工分享一半經濟成長率，這是最起碼的標準。

根據主計總處最新發布預測，今年CPI年增率為1.88%，經濟成長率為3.1%，若按過去勞資政三方共識，最低工資調幅應為（CPI）年增率，加上一半經濟長率，理論上明年最低工資調幅為3.43%，月薪為29,570元，時薪197元，仍不到3萬元水準。戴國榮說，如果調幅沒有達到過去以來勞資共識，「交代不過去」。

戴國榮說，站在勞團立場，國內長期低薪，最低工資調愈高愈好，今年五一勞動節勞團要求政府調高最低工資，最低月工資應有3.2萬元以上，時薪至少210元。但他也說，理想是理想，至少要達到CPI年增率足額反映、經濟成長率勞資各一半的共識。

他提到，美國對等關稅政策將水五金、機械等產業造成衝擊；因應美國對等關稅壓力，要擴大對美採購、赴美投資，要提高自製率防止洗產地，此外台美關稅談判從零關稅談判，影響最大的就是有30多萬勞工就業的汽車產業及供應鏈，事實上經濟部自去年起已要求汽車產業要提高自製率，對汽車產業已有一 些衝擊，未來若開放市場，影響會更大。他已向勞動部長洪申翰要求將汽車產業及零組件業納入僱用安定措施之適用範圍，以因應勞工無薪假之處境。

關稅 勞團 CPI

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