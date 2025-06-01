快訊

獨／台幣飆升…科技大廠趕忙償還美元借款 銀行頭痛1收入縮水

氣象署地磁擾動特報「持續51小時」 極光活動最低發生在磁緯45度

長榮飛香港班機「煞車異常」168乘客受影響 長榮回應了

最低工資一定調！工商界：大罷免結果、美中及兩岸關係 牽動調幅

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
圖為美食街工作民眾。聯合報系資料照／記者陳正興攝影
圖為美食街工作民眾。聯合報系資料照／記者陳正興攝影

工總常務理事何語今（1）日表示，明年最低工資調幅現仍難以判斷，包括美國對等關稅最後稅率、國內政黨對立及大罷免結果、以及美中及兩岸關係等地緣政治，都會影響我國未來經濟情勢，也會牽動最低工資調幅。

另一位資方委員認為，調升最低工資就如同「非核家園」一樣，是民進黨的神主牌，明年最低工資是一定會調升，只是調多少的問題。但美國對等關稅政策反覆，對國內產業已感受到壓力，尤其是傳產及服務業。調升最低工資受益勞工人數及程度也有待評估，例如，調升最低工資雖說要照顧邊際勞工，但也會同時推升通膨。

何語觀察，國內內需表現不佳，因經濟前景不明，民眾多少會緊縮不必要開支。此外，如火如荼大罷免正在進行，接著還要補選，結果若未如執政黨所預期，兩黨未來對抗會更激烈，國內政治對立更難以緩和。

在國際方面，何語分析，目前美國對全球課10%關稅，進口商和出口商各分擔5%，因此美國通膨未如預期高；未來關稅若提高至20%，進口商、出口商、及原料廠商各負擔7%，這大致已有共識，惟廠商利潤會少賺。若再考量運費，屆時美國物價將會有較明顯上升。此外，他指出，美中貿易戰降溫、印度及巴基斯坦衝突之後，各國對中國大陸態度也出現一些微妙變化，這些地緣政治都會影響台灣。

他表示，最低工資審議會會在9月舉行，當前經濟情勢不確定，國內又有大罷免及選舉因素，政府也在等大罷免結果，最低工資調幅現還很難臆測。

關稅 美國 罷免

延伸閱讀

美對等關稅經濟前景不明 最低工資明年估約調升3%

現身新北投力挺罷免吳思瑤 黃國昌：要為柯文哲討公道

罷免藍白合？黃國昌送「包粽掛飾」 賴苡任：目標一致不分黨派

影／黃國昌赴北投「掃除綠衛兵」攤位助陣 籲團結支持罷免行動

相關新聞

全產總：明年最低工資調幅至少要「這麼多」 否則交代不過去

全產總理事長戴國榮今（1）日表示，勞團主張明年最低工資應調升至3.2萬元、時薪210元。在現實上，最低工資調幅要足額反映...

最低工資一定調！工商界：大罷免結果、美中及兩岸關係 牽動調幅

工總常務理事何語今（1）日表示，明年最低工資調幅現仍難以判斷，包括美國對等關稅最後稅率、國內政黨對立及大罷免結果、以及美...

美對等關稅經濟前景不明 最低工資明年估約調升3%

勞動部將於今(2025)年第3季邀集勞資政學四方，召開「最低工資審議會」，決定2026年最低工資。儘管今年美國對等關稅及...

高雄興達電廠3、4號又啟動？ 台電：假新聞「不排除採法律行動」

核三停役後，興達電廠3、4號燃煤備用機組啟動發電引發爭議，有媒體報導，台電因台中電廠3號機故障而啟動興達電廠3、4號機，...

6兆多美國公債6月到期不必慌？同樣是債但長短差很多

6月有高達6兆多美元的美國公債到期，市場嚴陣以待，究竟該不該害怕？專家直言，這是假議題，因為到期的是短期債券，而非長期債券，「短債到期沒什麼了不起」。中央銀行高層更直言，「美債在未來5到10年都不會有問題」。...

本周台股／6月除權息行情是奢望？台股一難關與一支撐

台股周線連兩黑，由於端午連假關係，台股提前收5月月線，上周四（29日）收盤指數為2萬1347點，5月指數大漲逾千點，月K線翻紅。美國總統川普提出的對等關稅，自家法院不挺，否定總統有權自行決定與他國的關稅政策，裁定川普的全面性關稅措施越權，白宮提出上訴。 美國關稅政策的「內戰」，正在進行中，為國際股市動盪再添子彈，台股投資人滿腔期待的6月除權息行情是否因此被削弱？專家說，6月台股，有一道難關與一力支撐。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。