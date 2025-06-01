最低工資一定調！工商界：大罷免結果、美中及兩岸關係 牽動調幅

工總常務理事何語今（1）日表示，明年最低工資調幅現仍難以判斷，包括美國對等關稅最後稅率、國內政黨對立及大罷免結果、以及美中及兩岸關係等地緣政治，都會影響我國未來經濟情勢，也會牽動最低工資調幅。

另一位資方委員認為，調升最低工資就如同「非核家園」一樣，是民進黨的神主牌，明年最低工資是一定會調升，只是調多少的問題。但美國對等關稅政策反覆，對國內產業已感受到壓力，尤其是傳產及服務業。調升最低工資受益勞工人數及程度也有待評估，例如，調升最低工資雖說要照顧邊際勞工，但也會同時推升通膨。

何語觀察，國內內需表現不佳，因經濟前景不明，民眾多少會緊縮不必要開支。此外，如火如荼大罷免正在進行，接著還要補選，結果若未如執政黨所預期，兩黨未來對抗會更激烈，國內政治對立更難以緩和。

在國際方面，何語分析，目前美國對全球課10%關稅，進口商和出口商各分擔5%，因此美國通膨未如預期高；未來關稅若提高至20%，進口商、出口商、及原料廠商各負擔7%，這大致已有共識，惟廠商利潤會少賺。若再考量運費，屆時美國物價將會有較明顯上升。此外，他指出，美中貿易戰降溫、印度及巴基斯坦衝突之後，各國對中國大陸態度也出現一些微妙變化，這些地緣政治都會影響台灣。

他表示，最低工資審議會會在9月舉行，當前經濟情勢不確定，國內又有大罷免及選舉因素，政府也在等大罷免結果，最低工資調幅現還很難臆測。