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美對等關稅經濟前景不明 最低工資明年估約調升3%

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
台幣美元示意圖。 圖／AI生成
台幣美元示意圖。 圖／AI生成

勞動部將於今(2025)年第3季邀集勞資政學四方，召開「最低工資審議會」，決定2026年最低工資。儘管今年美國對等關稅及地緣政治為全球經濟帶來高度不確定性，最低工資係為保障邊際勞工最低生活需求，外界預期明年最低工資一定會調漲，調幅約3%。

今(2025)年最低工資月薪將調升至28,590元，時薪調升至190元。若明年調升3%，並取整數，月薪將來到29,450元、時薪196元，較今年增加860元、6元。

《最低工資法》自2024年起實施，已明訂消費者物價指數（CPI）年增率列入應參採指標，亦即一定會反映CPI調幅。其他尚有包括國內生產毛額及成本構成之分配比率、勞動生產力指數年增率、勞工平均薪資年增率、最低生活費等11項參採指標，最後由審議會委員斟酌訂出調幅。一般來說，主要還是考量CPI年增率及經濟成長率兩指標上折衝。

一位熟悉審議機制的人士表示，雖然美國對等政策關稅高度不確定性，為保障邊際勞工最低生活所需，最低工資仍會持續調升，CPI年增率是一定會全額反映；惟經濟前景不明，經濟成長率有可能少分配一點給勞工。不過該位人士說，現在仍言之過早，待7月川普關稅政策更明朗，對經濟影響更明確或經濟成長率做修正後，較能具體討論。

根據主計總處上周發布最新今年經濟成長預測值為3.10%，其中上半年因拉貨潮帶動，經濟成長率預測為5.35%，但下半年預測經濟成長率則驟降至1%。主計總處預測今年CPI年增率為1.88%，已低於2%警戒線。

外界認為，今年CPI年增率為1.88%將足額反映在最低工資調幅上，工商界也普遍接受；若再加上往年經濟成長率由勞資共享之默契，明年最低工資調幅將來到3.43%，惟因美國對等關稅政策不確定性，廠商利潤縮水，經濟成長率究竟要分配多少給勞工，將是審議會重點。

勞動部最遲會在9月召開最低工資審議會。依《最低工資法》規定，最後確定調幅將兩道關卡決定。第一，最低工資審議新設11人研究小組，將於審議會召開前30日提出研究報告及調整建議，以利審議會議討論，此舉是要縮短勞資喊價區間。第二，在審議會上由勞資政學四方討論，採共識決為原則，如無法達成共識，再採多數決。惟去年審議經過，勞動部並未提出研究小組調幅區間建議，簡言之，最低工資調幅還是由勞動部主導、最後由審議會同意方式拍板。

經濟成長率 勞動部 CPI

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