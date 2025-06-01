快訊

被爆用公務車載愛犬美容 監察院秘書長李俊俋即起請辭

桌球／莊智淵子弟兵葉伊恬遭取消WTT參賽權 體育署重罰桌協暫停補助款

抓到炒匯熱錢！台幣5月狂升2元 央行呼籲：外資要遵守規定

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄興達電廠3、4號又啟動？ 台電：假新聞「不排除採法律行動」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
高雄興達電廠舊稱為火力發電廠，近年在燃煤機組變更為燃氣機組後，名稱也隨之改變。圖／本報系資料照片
高雄興達電廠舊稱為火力發電廠，近年在燃煤機組變更為燃氣機組後，名稱也隨之改變。圖／本報系資料照片

核三停役後，興達電廠3、4號燃煤備用機組啟動發電引發爭議，有媒體報導，台電因台中電廠3號機故障而啟動興達電廠3、4號機，台電則澄清表示，今日備轉容量達13.29%，供電無虞，並無所謂啟動興達3、4號機的情況。

「菱傳媒」報導，今日台電中火3號機故障，沒有加入併聯發電，另外中火的10號機組近日排歲修，也沒有加入併聯發電，而少去中火的發電量，具有爭議的高雄電廠3、4號燃煤機組，也加入併聯發電中。

但台電表示，各發電機組運轉情形皆於台電官網即時揭露，供外界檢視，特定媒體連最基本的查證工作也做不到，台電深感遺憾，而該媒體屢次的不實報導，更是嚴重抹煞同仁穩定供電的努力，台電不排除採取法律行動。

台電表示，台中電廠3號機30日因破管而停機檢修，經人員搶修已於今日下午回歸供電行列，今日備轉容量達13.29%，備轉容量405萬瓩，電力供應無虞。

台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督，而興達3、4號機自5月23日後便無啟動，相關資訊公開透明。

台電也說，該媒體日前亦將工作停電曲解為分區限電，但計畫性工作停電是為確保用戶用電品質，所做的設備更新及維護作業，或是因用戶提出用電申請，必須施作之工程，與缺電無關，且事前皆會通知受影響用戶，呼籲勿傳播錯誤資訊，引發大眾恐慌。

興達電廠 台電

延伸閱讀

防鳥築巢、白蟻啃咬導致停電 台電加緊腳步清除

台中大里工地下陷害2電桿倒、689戶整夜停電 台電：上午10點多全復電

驚！台中大里傳工地下陷波及電桿倒塌停電 台電搶修中

興達電重啟燃煤機組藍控陳其邁及團隊瀆職 市府重申：一切合法

相關新聞

高雄興達電廠3、4號又啟動？ 台電：假新聞「不排除採法律行動」

核三停役後，興達電廠3、4號燃煤備用機組啟動發電引發爭議，有媒體報導，台電因台中電廠3號機故障而啟動興達電廠3、4號機，...

6兆多美國公債6月到期不必慌？同樣是債但長短差很多

6月有高達6兆多美元的美國公債到期，市場嚴陣以待，究竟該不該害怕？專家直言，這是假議題，因為到期的是短期債券，而非長期債券，「短債到期沒什麼了不起」。中央銀行高層更直言，「美債在未來5到10年都不會有問題」。...

本周台股／6月除權息行情是奢望？台股一難關與一支撐

台股周線連兩黑，由於端午連假關係，台股提前收5月月線，上周四（29日）收盤指數為2萬1347點，5月指數大漲逾千點，月K線翻紅。美國總統川普提出的對等關稅，自家法院不挺，否定總統有權自行決定與他國的關稅政策，裁定川普的全面性關稅措施越權，白宮提出上訴。 美國關稅政策的「內戰」，正在進行中，為國際股市動盪再添子彈，台股投資人滿腔期待的6月除權息行情是否因此被削弱？專家說，6月台股，有一道難關與一力支撐。

年輕族群申請信貸易碰壁？揭審核3指標與破解方法

隨著社會環境與消費習慣的轉變，愈來愈多年輕人開始面對信用貸款的實際需求。不論是出國進修、創業圓夢，還是在資金緊急周轉時尋求緩衝，向銀行申請信貸是常見的理財工具之一。根據聯合徵信中心最新數據，截至今年1月，全台已有超過177萬人借個人信貸。然而，許多年輕族群在申請信貸時處處碰壁，甚至在毫無違約紀錄的情況下，仍遭銀行婉拒，問題究竟出在哪裡？

台幣升值壓低進口品價格 5月通膨率估低於2%

行政院主計總處5日將發布5月物價調查結果，預期應會低於2%。主計總處官員分析，主因受到美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球...

運輸車輛電動化 達成年度目標要加把勁

我國2050淨零目標規劃六大部門分頭進行，交通部在運輸部門雖已規劃運具電動化及無碳化，然運具電動化速度慢，電動小客車市售...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。