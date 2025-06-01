高雄興達電廠3、4號又啟動？ 台電：假新聞「不排除採法律行動」

核三停役後，興達電廠3、4號燃煤備用機組啟動發電引發爭議，有媒體報導，台電因台中電廠3號機故障而啟動興達電廠3、4號機，台電則澄清表示，今日備轉容量達13.29%，供電無虞，並無所謂啟動興達3、4號機的情況。

「菱傳媒」報導，今日台電中火3號機故障，沒有加入併聯發電，另外中火的10號機組近日排歲修，也沒有加入併聯發電，而少去中火的發電量，具有爭議的高雄電廠3、4號燃煤機組，也加入併聯發電中。

但台電表示，各發電機組運轉情形皆於台電官網即時揭露，供外界檢視，特定媒體連最基本的查證工作也做不到，台電深感遺憾，而該媒體屢次的不實報導，更是嚴重抹煞同仁穩定供電的努力，台電不排除採取法律行動。

台電表示，台中電廠3號機30日因破管而停機檢修，經人員搶修已於今日下午回歸供電行列，今日備轉容量達13.29%，備轉容量405萬瓩，電力供應無虞。

台電說明，興達3、4號機目前為服役中機組，依據環評承諾，興達3、4號機自去年起第1、4季不運轉，去年底轉為備用機組，於備轉容量率低於8%才啟用，調度啟動皆符合環評承諾及空污排放等相關環保法規限制，並隨時與地方政府保持連線、接受環保單位監督，而興達3、4號機自5月23日後便無啟動，相關資訊公開透明。

台電也說，該媒體日前亦將工作停電曲解為分區限電，但計畫性工作停電是為確保用戶用電品質，所做的設備更新及維護作業，或是因用戶提出用電申請，必須施作之工程，與缺電無關，且事前皆會通知受影響用戶，呼籲勿傳播錯誤資訊，引發大眾恐慌。