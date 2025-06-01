國際合作事業發展研討會 內政部17日邀您共創新未來

內政部、中華民國合作事業協會、中國合作學社及逢甲大學將於17日在逢甲大學商學大樓8樓第八國際會議廳合辦「中華民國各界慶祝103屆國際合作社節合作事業發展研討會」，集結學術界、產業界及公部門等領域代表，分享國內外合作事業現況及提出寶貴建議，內政部誠摯邀請各界踴躍參與我國合作社界的年度盛事，藉由各方意見交流共同開拓合作社嶄新的未來。

內政部表示，合作社透過民主治理和共同所有權，以平等原則將不同背景的人聚在一起，發展庶民經濟。為呼應聯合國將2025年訂為「第二個國際合作社年」，今年「合作事業發展研討會」特別設計具開拓性與跨領域的議程。

上午場由國立臺灣大學法律學院黃銘傑特聘教授，以具91年歷史的「合作社法」為基礎發表專題演講，下午場則是由東海大學社會系萬尹亮教授以「合作事業x永續發展」為主題進行跨域論壇，並邀請來自不同觀點與領域的專家人士進行意見分享，期待能激盪出創新的火花，共同為臺灣合作事業發展開拓新的想像空間。

內政部強調，為凸顯政府健全合作社創業生態系的重視與支持，行政院已於去年8月核定為期4年的「合作事業振興發展計畫（114-117年）」，於今年起實施，期望透過各項推動策略，解決當前社會經濟各項議題，並營造合作事業有利發展環境。