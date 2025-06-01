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合作事業發展研討會17日登場 論壇聚焦永續發展

中央社／ 台北1日電

內政部今天說，國際合作社節合作事業發展研討會6月17日登場，不僅集結學術、產業及公部門代表分享國內外現況，論壇主題也聚焦「合作事業x永續發展」，期待為合作事業發展開拓新的想像空間。

內政部今天透過新聞稿表示，由內政部、中華民國合作事業協會、中國合作學社及逢甲大學合辦的「中華民國各界慶祝103屆國際合作社節合作事業發展研討會」是合作社界年度盛事，6月17日在逢甲大學商學大樓8樓第8國際會議廳登場，6月4日前可在合作事業發展研討會網站報名。

內政部表示，為呼應聯合國將2025年訂為「第二個國際合作社年」，今年研討會特別設計具開拓性與跨領域議程，上午場由台灣大學法律學院特聘教授黃銘傑，以具91年歷史的「合作社法」發表專題演講；下午場由東海大學社會系教授萬尹亮以「合作事業x永續發展」進行跨域論壇，並邀請不同領域專家人士分享意見，期待激盪創新火花，為合作事業發展開拓新的想像空間。

內政部強調，為凸顯政府健全合作社創業生態系的重視與支持，行政院已於去年8月核定為期4年的「合作事業振興發展計畫（114年至117年）」，並在今年起實施，期望透過各項推動策略，解決社會經濟議題，並營造對合作事業有利發展的環境。

永續 內政部

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