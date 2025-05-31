Q1北市豪宅交易急凍 價量都跌

房市大環境不佳，豪宅市場備受衝擊。據住商機構統計今年第一季台北市七千萬元以上豪宅交易量僅二十九筆，較去年同期大減六十七件，年減百分之六十九點八，房價也有修正，平均單價一百二十七萬元，年減百分之六點三。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，儘管豪宅市場與一般住宅市場脫鉤，但房市大環境不佳亦影響高資產族群置產意願，且央行持續對高總價住宅限貸，加上國際政經局勢不穩，都讓台北市豪宅市場呈現疲弱態勢。

進一步觀察第一季台北市各行政區交易量，傳統豪宅熱區信義區、大安區均年減六成以上，大安區更從去年三十三件交易下滑到十一件，年減百分之六十六點七，中山區為全市跌幅最大行政區，去年首季交易量十九件，今年僅剩一件，年減幅高達百分之九十四點七。

大安區雖維持全市豪宅交易量冠軍，但成交件數大不如前，高總價市場信心逐步降溫，尤其北市在地資產族群對金融局勢起落更為敏感，研判是面對市場信心不足，令此類客群將金流轉向更穩定的其他置產工具。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，豪宅不見得與房市熱潮同步，不過房市偏空，資產族群也會思考這類高價產品在置產面效益不明確，加上持有成本稅率高，交易貸款條件不佳，還有私法人許可制的約束，都局限其發展，讓今年第一季豪宅市場明顯降溫。