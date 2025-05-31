美股35年來最強5月表現 後續看川普與就業

美國股市上周五（五月三十一日）收復盤中失地，為五月畫下二○二三年底來最佳單月句點。美股能否延續反彈之勢，將取決本周公布的就業報告，也受制於美國總統川普對待關稅的態度。

整個五月，標普五百指數上漲超過百分之六，不僅是二○二三年來最佳單月表現，且是三十五年來最佳五月；那斯達克五月大漲近百分之十，也創下二○二三年十一月來最佳單月漲勢。道瓊同月上漲百分之三點八。費半五月月線仍大漲百分之十二點五，台積電ＡＤＲ則勁揚百分之十六，創下兩年來最佳單月表現。

川普五月卅日在白宮橢圓辦公室被媒體問到他同日在真實社群指控中國大陸違反美中貿易協議的發文時指稱，「（中國）他們違反協議的一大部分」，但未進一步詳述。他說，相信會與中國國家主席習近平通話，希望能解決這個問題（指中方違反協議）美股午後一度擴大跌幅，也因為彭博報導美國計畫擴大對大陸科技制裁範圍。

美股五月因美英國兩國宣布達成貿易協議得到提振，美中之間決定暫緩高額關稅至少九十天，又激勵美股進一步上漲。

盈透證券首席市場策略師索斯尼克說：「市場已經判斷最嚴厲的關稅不太可能落實，也能諒解多家企業停止發布財測，等到局勢明朗再說。」

仍不乏有人警告，川普難以預測的政策可能讓美股最近漲幅化為烏有。美國法院上周裁定川普「解放日」關稅違法，但隔天上訴法院又給予暫緩令。投資人也擔心，川普未來幾周可能對晶片和藥品祭出新關稅。

Jones Trading首席市場策略師歐若克說：「川普在行動上擁有權力，我們猜想他會想提醒所有人，區區一個法院裁決不會阻礙他的議程。」

標普五百指數距歷史新高只差百分之四，但似乎困在六千點以下區間。策略師認為，要突破並測試六一四四點高峰，需要通膨數據降得更低、十年期公債殖利率下降，白宮的雜音也要減少。

富國銀行投資研究院策略師倫恩說：「如今已回到歷史高點不遠的水準，若要在此基礎上繼續上攻，實際（經濟）數據必須優於市場預期。」

據調查，周五公布的五月就業數據預料會新增十三萬個職位，遜於上月十七點七萬個。五月數據將是反映企業如何因應部分關稅變數和市場壓力的完整月份。