運輸車輛電動化 達成年度目標要加把勁

我國2050淨零目標規劃六大部門分頭進行，交通部在運輸部門雖已規劃運具電動化及無碳化，然運具電動化速度慢，電動小客車市售比約7.9%，雖預計可達成今年度市售比10%目標，但電動機車市售比目前僅4.7%，與今年度目標20%仍有差距。

國家氣候變遷委員會委員、台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯提出，面對關稅挑戰，我國政府似傾向擴大油氣購買，經初步分析，相較購買美國天然氣，購買電動車更可兼顧兩國貿易平衡及淨零轉型，建議未來貿易談判時可納入考量。

交通部長陳世凱指出，針對運具電動化及無碳化推動進度，電動大客車普及率已達35%，符合年度目標，電動小客車目前累計6,940輛，市售比約7.9%，預計可達成年度市售比10%目標；電動機車目前市售比僅4.7%，與年度目標20%仍有差距。

在電動車推廣上，內政部長劉世芳也提出，為推動公寓大廈設置電動車充電設備，正積極透過修正用電安全指引及降低管委會召開門檻等方式加速鋪設。