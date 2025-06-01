交通部為降低運具碳排量 運輸車輛電動化將砸458億

交通部為降低運具碳排量，積極推動電動化，擬定商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫，目標是2026至2030年五年間投資458億元，並將從購車補助、充電樁設置補助、輔導產業國產化三大策略著手。

交通部長陳世凱日前提到，關於運具電動化及無碳化推動進度，今年電動大客車補助目標為1,404輛，累計可達4,676輛，目前普及率已達35%，符合年度目標。

為降低運具碳排量，交通部積極擬定商用車輛電動化及無碳化減碳旗艦行動計畫，涵蓋電動大客車、電動小客車、電動機車及電動船等運具，計畫期程自2026至2035年，經費需求預估至2030年將投入458億元，至於到2035年的經費則將屆時滾動編列檢討。

圖／經濟日報提供

在電動商用小客車及電動貨車推動有三大面向，一、提高電動運具數量，一般型車輛補助35萬/輛、大貨車60萬/輛等，並提供稅費減免。二、完善使用環境配套，透過補助推動積極設置充電樁，快充每槍72萬、慢充每槍7.2萬，預估2025年底可達1.4萬槍。三、產業技術升級轉型，輔導產業國產化，與經濟部合作持續輔導推出國產電動商用車款，同時協助駕駛人技能轉型。