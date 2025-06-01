台幣升值壓低進口品價格 5月通膨率估低於2%

行政院主計總處5日將發布5月物價調查結果，預期應會低於2%。主計總處官員分析，主因受到美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球需求走緩，目前國內物價仍屬平穩，核心物價也連續13個月低於2%。

主計總處官員指出，雖外食費及房租漲勢延續，以及水果供量較少導致價格仍處高位，惟隨國際油價及農工原物料價格下跌，加上新台幣對美元走升，可抑低進口物價，舒緩國內物價上漲壓力。

圖／經濟日報提供

主計總處官員表示，今年前四月物價仍較高，部分因素是水果價格居高，但觀察水果價格已慢慢下修，因此預期食物類增幅也將趨緩，這都將降低整體物價壓力。

4月CPI年增率為2.03%，漲幅較3月收斂，但仍連兩月超過通膨警戒線，尤其外食費、房租類漲幅仍居高檔。關於5月通膨率，主計總處認為應會低於2%，主因受到美國貿易政策影響，市場普遍擔心全球需求走緩。

主計總處官員指出，4月物價調查結果首度反應川普關稅震盪，市場可能因為擔心美國政府關稅政策影響全球需求，因此國際農工原物料4月價格幾乎都較3月低，影響以美元計價的進口物價已連續30個月走跌，4月進口物價年減2.94%，由於4月新台幣匯率貶值幅度縮小，以新台幣計價的進口物價跌幅也較小一點，年減2.13%。

至於5月新台幣匯率大幅升值又會對物價造成什麼影響？主計總處官員表示，雖會降低進口物價，但仍得經過一段期間才會傳導到消費者物價，但新台幣升值的確有助於國內物價穩定，降低物價壓力。

主計總處上月28日也下修今年消費者物價指數（CPI）上漲1.88%，下修0.06個百分點，繼2022年至2024年通膨率連續三年超過2%的通膨警戒線之後，終於滑落至2%以下。不僅是四年來首度滑落警戒線，也是近五年最低。