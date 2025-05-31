美國第899條恐掀資本戰？財部：密切關注滾動檢討
美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」，前行政院副院長施俊吉在臉書表示，其中第899條款代表美國總統川普的貿易戰升級到資本戰。財政部今天回應，將持續密切關注美國、歐盟等地區國際稅制改革的推動進展，滾動檢討國內相關制度。
美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」（The OneBig Beautiful Bill），其中備受關注的第899條款，被外界稱之為報復性稅收或復仇稅，主要是對已實施或預計實施數位服務稅、低稅利潤規則（全球最低稅負）、分流利潤稅等稅收措施的國家。
施俊吉今天在臉書分享，第899條款是川普（DonaldTrump）的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，代表原本關稅戰將升級到資本戰（capital war）。
施俊吉整理第899條款的5項重點，其中對台灣影響可能包含中央銀行的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的投資、美債ETF、含美股成分的股票型基金，以及公司及個人在美國金融機構的存款將全部曝險。他提醒，台灣正要準備成立的主權基金，定案前也務必考量第899條款。
對此，財政部回應，將持續密切關注美國、歐盟等地區國際稅制改革的推動進展，滾動檢討國內相關制度。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言