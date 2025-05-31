快訊

兒睽違2年回家驚見「200萬存款一夕領光」 老母吐真相讓他好自責

俄正妹畢業舞會穿「深V洋裝」驚動校長 狂吸百萬點閱

妻兒抵醫院…三峽車禍肇事翁不治完成相驗 擇日解剖

美國第899條恐掀資本戰？財部：密切關注滾動檢討

中央社／ 台北31日電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」，前行政院副院長施俊吉在臉書表示，其中第899條款代表美國總統川普的貿易戰升級到資本戰。財政部今天回應，將持續密切關注美國、歐盟等地區國際稅制改革的推動進展，滾動檢討國內相關制度。

美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」（The OneBig Beautiful Bill），其中備受關注的第899條款，被外界稱之為報復性稅收或復仇稅，主要是對已實施或預計實施數位服務稅、低稅利潤規則（全球最低稅負）、分流利潤稅等稅收措施的國家。

施俊吉今天在臉書分享，第899條款是川普（DonaldTrump）的貿易戰已經從「對進口商品課稅」擴大到「對外資課稅」，代表原本關稅戰將升級到資本戰（capital war）。

施俊吉整理第899條款的5項重點，其中對台灣影響可能包含中央銀行的外匯存底、壽險公司對美國金融資產的投資、美債ETF、含美股成分的股票型基金，以及公司及個人在美國金融機構的存款將全部曝險。他提醒，台灣正要準備成立的主權基金，定案前也務必考量第899條款。

對此，財政部回應，將持續密切關注美國、歐盟等地區國際稅制改革的推動進展，滾動檢討國內相關制度。

貿易戰 美國 施俊吉

延伸閱讀

川普決定延續傳統 外媒：將提名美軍將領統領北約盟軍

積極在美國設廠仍難抵關稅壓力？Hyundai計畫6月起調漲全車系售價！

廈門海辰儲能首度赴美建廠 稱在美國本地化生產具有利地位

川普總針對中留學生下手 紐時專欄作家：想想錢學森

相關新聞

中油：6月民生及工業氣價不調整 電業降10%

中油公司今天宣布，考量照顧民生，114年6月民生用戶天然氣價格不調整，工業用戶氣價也不予調整，6月電業用戶氣價調降10%

想省油錢再等等 下周汽、柴油雙降0.2元

受國際油價小跌及台幣兌美元小漲影響，國內下周即6月2日零時起，汽油及柴油價格均調降0.2元，想省小錢的駕駛人可以稍等一下...

美國第899條恐掀資本戰？財部：密切關注滾動檢討

美國眾議院近日通過「偉大美麗法案」，前行政院副院長施俊吉在臉書表示，其中第899條款代表美國總統川普的貿易戰升級到資本戰...

購屋意願冒「死亡交叉」 房價卻不降 首購族可進場了？

民眾購屋意願出現「死亡交叉」，根據房仲全聯會最新數據，有高達43%的民眾表示「短期內不考慮買房」。這個數字不僅凸顯購屋信心持續下探，更與市場上「房價依舊高掛」的現象構成強烈對比。買氣明顯轉冷，房價卻毫不鬆動，為何如此矛盾？ 在信心創新低、買盤停滯的時刻，房價為何不見明顯下跌？若首購族想進場，是否仍有等待跌價的空間，或其實早已悄悄出現轉折訊號？

美債危機6月引爆？不排除禿鷹放利空 央行官員：市場自己嚇自己

市場憂心美國6.5兆美元公債將於6月到期，恐有倒帳風險；中央銀行指出，這是「市場自己嚇自己」，美國倒帳傳言源自海湖莊園協...

台灣成立主權基金 監管、人才、財源是三大關鍵

根據國際研究機構統計，截至2024年底，全球已約有90個國家成立超過180檔主權基金。參考國外經驗，台灣要火速成立主權基...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。