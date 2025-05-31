中油：6月民生及工業氣價不調整 電業降10%

民眾購屋意願出現「死亡交叉」，根據房仲全聯會最新數據，有高達43%的民眾表示「短期內不考慮買房」。這個數字不僅凸顯購屋信心持續下探，更與市場上「房價依舊高掛」的現象構成強烈對比。買氣明顯轉冷，房價卻毫不鬆動，為何如此矛盾？ 在信心創新低、買盤停滯的時刻，房價為何不見明顯下跌？若首購族想進場，是否仍有等待跌價的空間，或其實早已悄悄出現轉折訊號？

2025-05-31 09:00