想省油錢再等等 下周汽、柴油雙降0.2元
受國際油價小跌及台幣兌美元小漲影響，國內下周即6月2日零時起，汽油及柴油價格均調降0.2元，想省小錢的駕駛人可以稍等一下。
受惠於國際油價下跌及台幣升值，國內今年五月的油價變化極大，第一周的汽油每公升調降1.1元、柴油調降1.2元，第二周汽油再調降1.1元、柴油再降1.4元，駕駛人嘗到甜頭，但第三周因國際油價回漲，汽油每公升調漲0.3元、柴油調漲0.7元，到第四周即本周每公升再調高0.2元，柴油則調降0.2元。
下周持續受國際油價小跌及台幣兌美元小漲影響，中油決定下周繼續調降汽柴油價格，下周即6月2日零時起，汽油每公升調降0.2元、柴油也是每公升調降0.2元。
雖然汽柴油各調降0.2元，想要省小錢的駕駛人，如果不急著加油，仍可以稍等一下，等降價後再加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言