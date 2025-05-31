想省油錢再等等 下周汽、柴油雙降0.2元

受國際油價小跌及台幣兌美元小漲影響，國內下周即6月2日零時起，汽油及柴油價格均調降0.2元，想省小錢的駕駛人可以稍等一下。

受惠於國際油價下跌及台幣升值，國內今年五月的油價變化極大，第一周的汽油每公升調降1.1元、柴油調降1.2元，第二周汽油再調降1.1元、柴油再降1.4元，駕駛人嘗到甜頭，但第三周因國際油價回漲，汽油每公升調漲0.3元、柴油調漲0.7元，到第四周即本周每公升再調高0.2元，柴油則調降0.2元。

下周持續受國際油價小跌及台幣兌美元小漲影響，中油決定下周繼續調降汽柴油價格，下周即6月2日零時起，汽油每公升調降0.2元、柴油也是每公升調降0.2元。